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ЗСУ вразили сім повітряних цілей окупантів 26 квітня

Знищено один російський літак Су-25, один вертоліт Ка-52, дві крилаті ракети та три безпілотники.

ЗСУ вразили сім повітряних цілей окупантів 26 квітня
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Протягом доби 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі", - йдеться в повідомленні.

Так, знищено: один російський літак Су-25, один вертоліт Ка-52, дві крилаті ракети та три безпілотники (ймовірно "Орлан-10").

"Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.  Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня Збройні сили уразили 10 повітряних цілей російських окупантів.

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