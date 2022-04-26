Зеленський: ​Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику Кремля

"Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у світі вже майже не залишилось тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України – це лише початок.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні в Німеччині відбулась важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання – посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії... Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. Тож вільний світ має право на самозахист. І саме тому буде допомагати Україні ще більше", - сказав Зеленський.

Він подякував Великій Британії і особисто прем'єр-міністру Борису Джонсону за швидку і позитивну реакцію на наш запит про лібералізацію торгівлі. Британія оголосила про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів. Це дозволить Україні зберегти тисячі робочих місць в умовах війни і забезпечити суттєву активізацію економічних відносин з Британією.

Президент зазначив, що очікує аналогічних рішень від інших партнерів.

"Можемо уникнути кризи тільки одним шляхом: посилювати співпрацю і тиснути на Росію, щоб вона відмовилась від цієї війни", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що неззабаром буде ухвалений новий санкційний пакет від Євросоюзу, в якому буде ще більше обмежень для торгівлі.

"Неминуче буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв. Жодній адекватній країні не захочеться запрошувати до співпраці Росатом. Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику керівництва їх держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Європейській комісії готуються запровадити нафтове ембарго проти Росії.