Транспорт рухається по одній смузі в обидва боки, залізничне полотно ремонтують.

Російські окупанти у вівторок, 26 квітня, випустили три ракети по Одеській області. Одна з ракет пошкодила міст через Дністровський лиман, друга вибухнула неподалік, а третя впала у воду.

На щастя, постраждалих немає, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на тлі подій у Придністров'ї. Не піддавайтеся на провокації росіян та спроби залякати жителів Одеської області подібними до терористичних актів", – зазначив Марченко.

Голова ОВА додав, що рух транспорту пошкодженим мостом здійснюється по одній смузі в обидва боки, проводиться ремонт залізничного полотна.

Марченко вкотре закликав жителів області не публікувати фото та відео влучення ворожих ракет у об'єкти інфраструктури.

Тим часом міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан повідомив, що це вже не перша спроба російських окупантів зруйнувати міст через Дністровський лиман.

Своєю чергою патрульна поліція Одещини повідомляє, що у зв'язку з реверсним рухом на пошкодженому мості у цьому районі утруднено рух транспорту. Об'їхати міст можна автошляхом Одеса–Рені через село Маяки.