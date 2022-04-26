Транспорт рухається по одній смузі в обидва боки, залізничне полотно ремонтують.
По Одеській області ворог ударив трьома ракетами. На щастя, постраждалих немає, – голова ОВА
Російські окупанти у вівторок, 26 квітня, випустили три ракети по Одеській області. Одна з ракет пошкодила міст через Дністровський лиман, друга вибухнула неподалік, а третя впала у воду.
На щастя, постраждалих немає, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на тлі подій у Придністров'ї. Не піддавайтеся на провокації росіян та спроби залякати жителів Одеської області подібними до терористичних актів", – зазначив Марченко.
Голова ОВА додав, що рух транспорту пошкодженим мостом здійснюється по одній смузі в обидва боки, проводиться ремонт залізничного полотна.
Марченко вкотре закликав жителів області не публікувати фото та відео влучення ворожих ракет у об'єкти інфраструктури.
Тим часом міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан повідомив, що це вже не перша спроба російських окупантів зруйнувати міст через Дністровський лиман.
Своєю чергою патрульна поліція Одещини повідомляє, що у зв'язку з реверсним рухом на пошкодженому мості у цьому районі утруднено рух транспорту. Об'їхати міст можна автошляхом Одеса–Рені через село Маяки.