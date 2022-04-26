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​Путін відмовився давати генсеку ООН гарантії безпеки Україні

Президент РФ наполягає на рішеннях щодо Криму та Донбасу.

​Путін відмовився давати генсеку ООН гарантії безпеки Україні
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши "територіальні питання" Криму та Донбасу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов'язувати з таким поняттям як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані Росією республіки Донбасу з певними застереженнями", - заявив Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем у Москві.

Президент РФ також назвав звірства, які вчиняли російські військові в Бучі на Київщині, "провокацією до якої, російська армія не має жодного стосунку".

"Ми знаємо, хто це робив. І позиція наших переговорників з України щодо подальшого врегулювання кардинально після цього змінилася. Вони відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питань гарантій безпеки (проблеми) територій Криму, Севастополя та республік Донбасу. Вони просто від цього відмовилися. І у своєму проєкті угоди з цього приводу, нам представленому, просто зазначили у двох статтях, що ці питання мають вирішуватися на зустрічі глав держав", - сказав Путін.

"У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу ми просто не можемо", - додав російський президент.

Нагадаємо,  після візиту до РФ генсек ООН відвідає Україну. В Києві він повинен зустрітися з Володимиром Зеленським.

Раніше президент України заявив, що сподівається, що візит Гутерреша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм". Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррешем місць катування українців російськими військовими.

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