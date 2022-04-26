Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ГоловнаСвіт

Санду пов’язала вибухи в Тирасполі із силами всередині Придністров’я, котрі підтримують війну

"Президент" Придністров’я побачив "український слід".

Санду пов’язала вибухи в Тирасполі із силами всередині Придністров’я, котрі підтримують війну
Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на вибухи в Придністров'ї. На її думку, це справа місцевих сил, які підтримують війну.

Про це Санду заявила на брифінгу за результатами засідання Вищої ради безпеки. Раду скликала глава держави у зв'язку з інцидентами у Придністровському регіоні.

"За нашою інформацією, спроби ескалації пов'язані із силами всередині Придністров'я, які виступають за війну і зацікавлені в дестабілізації ситуації, але ми продовжуємо збирати інформацію", – сказала президентка на брифінгу 26 квітня.

Санду заявила, що Молдова не планує блокади Придністров'я, а виступає за мирний діалог та дипломатичні рішення.

Країна підвищує рівень готовності та посилює безпеку державних установ, переговорів із Путіним не планується.

Тим часом "президент" Придністров’я Вадим Красносельський заявив, нібито сліди терористичних атак, які сталися вчора та сьогодні в регіоні, ведуть в Україну. Він просить українську владу розслідувати "факти незаконного переміщення тих чи інших бойових груп".

Красносельський також закликав Молдову не піддаватися на провокації.

"Я припускаю, що ті, хто організував цей напад, мають на меті втягнути Придністров'я у конфлікт. І можу з упевненістю сказати, що не вдасться. Придністров'я зможе себе захистити. Ми однозначно знайдемо всіх, хто є учасником цих злочинних діянь", – заявив "президент" невизнаного Придністров’я. 

Нагадаємо, у Придністров'ї сьогодні вночі підірвали дві вежі зв'язку. А 25 квітня сепаратистський регіон заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки".

У зв’язку із цим президентка скликала засідання Вищої ради безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також