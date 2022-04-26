Санду пов’язала вибухи в Тирасполі із силами всередині Придністров’я, котрі підтримують війну

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на вибухи в Придністров'ї. На її думку, це справа місцевих сил, які підтримують війну.

Про це Санду заявила на брифінгу за результатами засідання Вищої ради безпеки. Раду скликала глава держави у зв'язку з інцидентами у Придністровському регіоні.

"За нашою інформацією, спроби ескалації пов'язані із силами всередині Придністров'я, які виступають за війну і зацікавлені в дестабілізації ситуації, але ми продовжуємо збирати інформацію", – сказала президентка на брифінгу 26 квітня.

Санду заявила, що Молдова не планує блокади Придністров'я, а виступає за мирний діалог та дипломатичні рішення.

Країна підвищує рівень готовності та посилює безпеку державних установ, переговорів із Путіним не планується.

Тим часом "президент" Придністров’я Вадим Красносельський заявив, нібито сліди терористичних атак, які сталися вчора та сьогодні в регіоні, ведуть в Україну. Він просить українську владу розслідувати "факти незаконного переміщення тих чи інших бойових груп".

Красносельський також закликав Молдову не піддаватися на провокації.

"Я припускаю, що ті, хто організував цей напад, мають на меті втягнути Придністров'я у конфлікт. І можу з упевненістю сказати, що не вдасться. Придністров'я зможе себе захистити. Ми однозначно знайдемо всіх, хто є учасником цих злочинних діянь", – заявив "президент" невизнаного Придністров’я.

Нагадаємо, у Придністров'ї сьогодні вночі підірвали дві вежі зв'язку. А 25 квітня сепаратистський регіон заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки".

У зв’язку із цим президентка скликала засідання Вищої ради безпеки.