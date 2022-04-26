Американці закуплять для України боєприпаси, сумісні зі зброєю радянської розробки, на суму 165 мільйонів доларів

Білий дім заявив, що нова допомога Україні, яку запросив президент Джо Байден, ймовірно, стане частиною більш довгострокового пакету, який вимагатиме схвалення Конгресу.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня президент Байден заявив, що найближчим часом буде домагатися схвалення Конгресу на додаткову допомогу Україні після оголошення військової допомоги в розмірі 800 мільйонів доларів.

Держдепартамент США також схвалив купівлю та наступну поставку Україні боєприпасів, зокрема, артилерійських снарядів та ракет, сумісних зі зброєю радянської розробки на суму 165 мільйонів доларів.

Відзначимо, у ході візиту держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна до Києва представники США повідомили про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 322 млн доларів.