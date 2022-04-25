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Премʼєр Болгарії закликав співгромадян пожертвувати свої зарплати на допомогу українцям

Петков відкрив спеціальний рахунок. 

Премʼєр Болгарії закликав співгромадян пожертвувати свої зарплати на допомогу українцям
Кіріл Петков
Фото: Кіріл Петков

Премʼєр-міністр Болгарії Кіріл Петков закликав своїх співгромадян пожертвувати зарплати на допомогу Україні. Він на своїй сторінці в Facebook повідомив, що відкрив громадську кампанію зі збору фінансів, які будуть надані українському уряду.

Петков зазначив, що відправлення військової допомоги Україні потребує політичної та соціальної єдності. 

Він також підкреслив, що військова допомога – це не обовʼязково тільки снаряди і каски. 

"Давайте зрозуміємо справжні потреби України, і, як інформована коаліція, обʼєднаємося довкола важливих конкретних потреб, які ми всі можемо підтримувати", – наголосив премʼєр Болгарії. 

Він закликав усіх громадян Болгарії, які дійсно хочуть допомогти Україні, жертвувати свою зарплату, як це зробив він. 

Зробити внесок можна тут: VDU 0515 Kiev; IBAN: UA133223130000025203000000021; SWIFT: EXBSUAUX.

Нагадаємо, Петков на чолі з урядовою делегацією Болгарії відвідає Україну 27 квітня. Болгарія заявляла, що не може допомогти Україні з озброєнням, бо сама має його недостатньо. 

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