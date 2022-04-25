Три опції енергетичного бойкоту та інші економічні проблеми «вихідного дня» для агресора

Поки вихідні поставили на паузу вихід компаній, підбив підсумки динаміки за останні тижні по країнах. Картина виглядає непогано. Зараз список антилідерів виглядає так: Китай (зараз в Росії залишаються працювати 38 великих компаній, а два тижні тому таких було 42), США (25/22), Франція (20/28), Індія(16), Австрія (11). Німеччина та Японія взагалі встигли вийти з топ-5 антилідерів. І це при тому, що дослідники Yale School of Management постійно поповнюють список новими позиціями.

Позитивна тенденція буде тільки продовжуватися, оскільки багато компаній змушують йти нові санкції. Наприклад, одна з найбільших нафтосервісних компаній Halliburton може розірвати частину контрактів вже до 15 травня через останній пакет санкцій, який блокує можливість експортувати, реекспортувати та переміщувати деяке обладнання в Росії.

І санкції будуть тільки збільшуватися. На вихідних стало відомо, що США та ЄС шукають можливості, як болісніше вдарити по основному козирю Путіна – російській енергетиці. Зараз на столі переговорів три варіанти обмеження імпорту нафти агресора до Європи: ембарго, встановлення граничної ціни та «механізм оплати для утримання доходу», який Росія отримала з початку війни в Україні.

Звичайно, Росія шукає можливості обходити санкції. Наприклад, у агресора вже підготували перелік товарів, які заборонені до імпорту санкціями, але які Росія хоче дозволити ввозити контрафактом (як завжди, кремль не називає речі своїми іменами, тож це має назву «паралельний імпорт»). До переліку таких товарів потрапили автівки Tesla та Jaguar, девайси Apple та Samsung, консолі XBox та Play Station і десятки інших брендів.

Втім, це ще не гарантія, що план агресора не провалиться, як і багато попередніх. Наприклад, вже зараз через санкції у бельгійському порту застрягли 8 тисяч люксових автівок, призначених для російського ринку. Не факт, що інші країни захочуть допомагати Росії обходити заборони, враховуючи можливі наслідки вторинних санкцій.