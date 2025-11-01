Фото: EPA/UPG

Кімната була такою порожньою,

що вона подумала: «ми тут ніби в камері.

Ці липи на вулиці, які я обожнюю,

ці важкі небеса, схожі на камені».

Жінка сяде коло вікна в зимовому одязі.

Чоловік перерахує птахів над будівлею.

Птахи, мов діти, застуджуються на осінньому протязі.

Ніч схожа на книгу, скажімо, на Біблію.

Але він розпалить вогонь і речі стануть простішими.

Стануть не такими страшними сумніви.

Можна ділитись усім – навіть мовчанням і тишею.

Можна любити все – навіть дощ і сутінки.

Чорні птахи, самотні в своїм переміщенні,

ходять повагом підвіконнями.

Скільки любові може вміститись в одному приміщенні?

Скільки там всього за дверима балконними?

Світить вікно серед ночі просторої.

Місяць між хмарами, наче звір між тернами.

І що залишиться з усієї цієї історії? –

24 рядки любові, 24 рядки темряви.

Вулиця за вікном стає вологою.

Ночі населені снами, як гирла сиренами.

Зранку вона босоніж ступає підлогою –

змішує світло знадвору зі світлом зсередини.