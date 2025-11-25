Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Емоційне вигорання: як це б’є по серцю і що нас чекає далі

«Стресостійкість» - це риса, яку завжди зазначали роботодавці в описах своїх вакансій. Потреба бути сильним стала певною соціальною вимогою. Але чи доречно говорити про стійкість до стресу у людей, які практично в ньому живуть. Ми звикли до тривог, до щоденної напруги, до нескінченних обов’язків і паралельного очікування «щось може статись». А ще - до неможливості контролювати, планувати та виконувати свої звичні обов’язки.

Фото: EPA/UPG

Дехто називає це адаптацією. Але у цього явища є наукова дефініція — хронічний стрес, який врешті приводить до емоційного вигорання.

Останні роки дослідники ретельніше відслідковують, що ж відбувається всередині нас, якщо ми довго живемо «на нервах». І стає очевидним: вигорання — це не лише про психологічне виснаження. Це ще й про серце, яке першим реагує на перенапругу.

Емоційне виснаження — це реакція на хронічні стресори, які часто створюються не людиною, а системою: робочою, суспільною, економічною чи політичною.

І доки ми вважаємо втому «частиною норми», ми лише збільшуємо масштаби проблеми.

За даними оглядової роботи «Burnout: a comprehensive review» емоційне виснаження — центральний компонент вигорання. Саме воно з’являється першим:

  • зникають сили,
  • зменшується здатність співчувати,
  • падає мотивація,
  • будь-яке завдання здається завеликим.

Дослідники називають це «крахом емоційного двигуна» — коли більше немає внутрішнього ресурсу, який раніше допомагав справлятися зі стресом.

Як вигорання б’є по серцево-судинній системі

Накопичені за останні роки дані у кардіології показують чіткий зв’язок між хронічним стресом, емоційним виснаженням і хворобами серця.

1. Підвищений кортизол - прискорене виснаження судин

Тривалий стрес підтримує високий рівень кортизолу. Це:

  • підвищує артеріальний тиск;
  • прискорює атеросклеротичні процеси (бо людина в стресі їсть…багато і не дуже корисної їжі);
  • погіршує ендотеліальну функцію (тобто еластичність судин).

Ендотелій — це тоненька «внутрішня стінка» судин, і саме він першим приймає удар хронічного напруження.

2. Емоційне виснаження - підвищений ризик інфаркту

Дослідження різних груп, проведені за різними методологіями та дизайнами доводять, що люди, які перебувають у стані емоційного вигорання, мають вищий ризик:

  • ішемічної хвороби серця,
  • гіпертонічних кризів,
  • гострих коронарних синдромів (зокрема стрес-індукованої кардіоміопатії, яку називають «синдромом розбитого серця»).

3. Хронічна втома змінює роботу автономної нервової системи

У стані хронічного стресу тіло переходить у режим симпатичної домінації («бий або біжи»). Це веде до:

  • тахікардії,
  • порушення варіабельності серцевого ритму (один із найстійкіших біомаркерів виснаження та сердцево-судинних ризиків),
  • зростання ризику аритмій.

4. Порушення сну → прямий шлях до серцевих хвороб

Безсоння, поверхневий сон або «сон уривками» через тривогу та перевантаження збільшують ризик:

  • гіпертонії на 20–30%,
  • фібриляції передсердь,
  • інфаркту — незалежно від інших факторів.

Вигорання та стрес буквально позбавляють серце періоду відновлення.

Чому це небезпечно саме зараз: аналіз майбутніх ризиків

Сучасні огляди, включно з тими, що вивчають стрес у медиків, військових, викладачів і працівників публічної сфери, змальовують тривожний прогноз.

1. «Тиха епідемія» серцево-судинних хвороб

Якщо нинішні рівні хронічного стресу збережуться, кардіологи очікують:

  • збільшення гіпертонії серед людей 25–45 років,
  • зростання випадків інфарктів у молодому віці,
  • поширення стрес-індукованих кардіоміопатій.

Серцеві хвороби вже перші у світі за смертністю — і хронічний стрес лише пришвидшує цю динаміку.

2. Вигорання як чинник економічної кризи

Майбутні ризики не лише медичні. Хвиля емоційного виснаження:

  • знижує продуктивність на 20–40%,
  • збільшує кількість лікарняних,
  • підвищує витрати системи охорони здоров’я.

У деяких країнах уже моделюють сценарії, де вигорання стає ключовою причиною втрати працездатності у людей до 50 років.

3. Покоління хронічної тривоги

Особливо вразливими є молоді люди, які вже кілька років живуть у режимі невизначеності. Для них хронічна напруга — не епізод, а спосіб життя.

Якщо тенденція не зміниться, то ми приречені на:

  • зниження когнітивної витривалості,
  • збільшення кількості тривожних та депресивних розладів,
  • ранні психосоматичні порушення та органічну патологію, включно з серцевою.

4. Перевантажені системи охорони здоров’я

Парадокс: вигорання медиків, підтверджене багатьма оглядами, створює ризик для всіх інших пацієнтів.

У майбутньому це означає:

  • зростання медичних помилок,
  • падіння якості лікування,
  • брак фахівців у критичних напрямках.

Тобто вигорання медиків — це ризик для всієї країни.

Що з цим робити: рекомендації, які стосуються не тільки людей, а й держави

1. Людині — відновлення!

  • короткі щоденні паузи;
  • майндфулнес та дихальні практики (доведено ефективні) - не «модний тренд». Це працюючий інструмент, який навіть у мінімалістичному форматі (5–10 хвилин на день) дає помітні результати;
  • нормалізація сну;
  • межі у роботі!
  • регулярна перевірка свого стану («Чи я виснажений?»).

2. Організаціям — реформа робочих процесів

Наукові огляди показують: організаційні зміни дають більший ефект, ніж індивідуальні.

Це:

  • зменшення перевантаження,
  • чітке розуміння обовʼязків та функції,
  • адекватні графіки,
  • підтримуюче лідерство.

3. Державі — національна стратегія психічного здоров’я

Бо вигорання та хронічний стрес — це не проблема окремої людини.

Це фактор, який визначає:

  • стан економіки,
  • рівень захворюваності,
  • тривалість життя,
  • стійкість суспільства.

Висновок, який потрібно почути прямо зараз

Серце не розуміє, що “треба потерпіти”.

Серце реагує на те, що є: на стрес, на втому, на нескінченні загрози.

Сучасні дослідження однозначні: емоційне виснаження — не психологічна «втома», а повноцінний фактор ризику серцевих хвороб.

І те, як ми поводимось зі своїм стресом сьогодні, визначає наше здоров’я через 5, 10 і 20 років.

Піклування про себе — більше не опція.

Це найважливіша профілактика майбутнього.

Олександра Телегузова Олександра Телегузова , лікарка-кардіолог відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур
