В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Росіяни атакували Україну ракетами
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Тепла й гаряча вода, та її вплив на організм

Останніми роками в публічному просторі дедалі частіше з’являється твердження, що тепла або гаряча вода є «ліками», здатними покращувати травлення, прискорювати метаболізм, «очищати організм» і навіть впливати на зниження ваги. Ці ідеї активно поширюються в межах альтернативних підходів, зокрема аюрведи. Водночас ключове питання полягає в іншому: що з цього приводу говорить офіційна, доказова медицина.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Вода як фізіологічна необхідність

З погляду медицини вода — це не лікувальний засіб, а базовий фізіологічний чинник, без якого неможлива нормальна робота організму. Вона бере участь у підтриманні об’єму крові, терморегуляції, роботі нирок, кишківника, нервової системи та обмінних процесів.

Головний висновок, на якому сходяться міжнародні медичні організації: користь води визначається адекватною гідратацією, а не її температурою.

Чи має тепла вода доведені переваги

На сьогодні немає переконливих клінічних доказів того, що тепла або гаряча вода має самостійний лікувальний ефект порівняно з водою кімнатної температури.

Водночас медицина визнає кілька обмежених і умовних ефектів:

1. Вплив на шлунково-кишковий тракт

Тепла рідина може тимчасово:

  • зменшувати спазм гладкої мускулатури;
  • незначно стимулювати перистальтику кишківника;
  • суб’єктивно полегшувати дефекацію у людей із функціональними закрепами.

Важливо: йдеться не про лікування, а про м’який симптоматичний ефект. Клінічні рекомендації при хронічних закрепах наголошують на достатньому споживанні рідини загалом, а не саме гарячої води.

2. Симптоматичне полегшення при застуді

Теплі напої можуть:

  • зменшувати відчуття подразнення в горлі;
  • покращувати відходження слизу;
  • знижувати суб’єктивний дискомфорт при ГРВІ.

Цей ефект пояснюється локальним впливом тепла на слизові оболонки, а не системним «лікуванням організму».

3. Суб’єктивне відчуття розслаблення

Тепла вода може створювати відчуття комфорту, розслаблення, зменшення напруження. Це психофізіологічний ефект, а не метаболічний чи детоксикаційний.

Що не підтверджено наукою

Офіційна медицина не підтверджує такі поширені твердження:

  • гаряча вода прискорює метаболізм;
  • виводить токсини;
  • очищає печінку та лімфу;
  • лікує хронічні захворювання;
  • сприяє зниженню ваги.

Поняття «детокс» щодо води не використовується в клінічній медицині. Функцію виведення продуктів обміну виконують печінка, нирки, легені та кишківник, а не температура рідини.

Питання безпеки

Окремої уваги потребує вживання надто гарячих напоїв. Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що регулярне споживання напоїв температурою вище 60–65 °C може ушкоджувати слизову оболонку стравоходу та пов’язане з підвищеним ризиком онкологічних захворювань стравоходу.

Отже:

  • вода має бути теплою, не гарячою;
  • будь-який дискомфорт, печіння чи біль є неприпустимими.

Практичний висновок

З позиції доказової медицини:

  • воду потрібно пити регулярно;
  • температура води — питання комфорту, а не лікування;
  • тепла вода може бути зручною та приємною, але не має унікальних лікувальних властивостей;
  • при проблемах із травленням, вагою чи обміном речовин ключову роль відіграють харчування, спосіб життя, фізична активність та медична діагностика, а не температура води.

Твердження «гаряча вода — це ліки» не підтверджується науковими даними.

Вода — це основа фізіології, а не терапія. Її користь визначається кількістю, регулярністю та контекстом загального способу життя, а не температурою.

Алла Цветкова , Диетолог
