СДУГ чи паразитоз? Чому важливо не поспішати з діагнозом

Але що, якщо ці симптоми спричинені не розладом розвитку, а токсичним навантаженням на нервову систему від паразитів?

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) сьогодні став надзвичайно поширеним діагнозом. Дитина неуважна, крутиться, не завершує завдання, забуває речі — і батьки вже чують тривожне слово «СДУГ».

У дітей із паразитозом часто спостерігаються ті ж самі прояви, що й при СДУГ:

підвищена збудливість та дратівливість

емоційна нестабільність

порушення сну

труднощі з концентрацією уваги

різкі перепади апетиту

Інколи паразити не лише підсилюють поведінкові порушення, а й маскуються під СДУГ, створюючи хибну картину розладу.

Чому паразитоз впливає на поведінку

Гельмінти, лямблії, токсокари та інші паразити:

викликають хронічне запалення та алергічні реакції

виділяють токсини, що впливають на нервову систему

порушують роботу печінки та обмін речовин

«крадуть» залізо та поживні речовини, що веде до втоми й дратівливості

Якщо не провести базову діагностику, легко отримати поспішний висновок про СДУГ, тоді як справжня причина — паразитарна інтоксикація.

З чого почати обстеження

Перший крок — лабораторна діагностика, яка допоможе виключити або підтвердити паразитоз:

Загальний аналіз крові (оцінка запалення та рівня еозинофілів - ознака паразитозу)

(оцінка запалення та рівня еозинофілів - ознака паразитозу) Загальний аналіз сечі (робота нирок під токсичним навантаженням)

(робота нирок під токсичним навантаженням) IgE загальний (підвищений при глистяних інвазіях і алергіях)

(підвищений при глистяних інвазіях і алергіях) Антитіла до токсокар, аскарид, лямблій (пряме підтвердження зараження)

(пряме підтвердження зараження) Сироваткове залізо (часто знижується при паразитозі)

(часто знижується при паразитозі) АЛТ, АСТ, ГГТ (показники стану печінки, яка страждає від токсинів)

(показники стану печінки, яка страждає від токсинів) Еозинофільний катіонний білок (ECP) (чутливий маркер активності еозинофілів)

(чутливий маркер активності еозинофілів) IgG на харчову непереносимість (допоміжна оцінка імунної відповіді)

Що робити після аналізів

Якщо підтверджено паразитоз — зверніться до лікаря для визначення схеми лікуваннята пройдіть повне лікування під контролем спеціаліста:

перший курс дегельмінтизації

контрольні аналізи через 3–4 тижні

другий курс за необхідності

Скоригуйте харчування для підтримки детоксикації та імунної системи.

⚠️ Короткого курсу на 7–10 днів зазвичай недостатньо.

Поки паразити в організмі, вони продовжують отруювати нервову систему, і будь-яка корекція СДУГ буде малоефективною.

Початковий тест для оцінки симптомів СДУГ вдома

Поки ви очікуєте результати аналізів, можна провести скринінг-тест, який використовується у клінічній практиці — SNAP-IV. Це опитувальник із 18 питань. Для кожного з них вкажіть, як часто спостерігається така поведінка у вашої дитини:

0 – ніколи або дуже рідко

1 – іноді

2 – часто

3 – дуже часто

Блок 1: неуважність (питання 1–9)

З труднощами зберігає увагу під час занять, легко відволікається Втрачає або забуває потрібні речі для школи Уникає завдань, що потребують зусиль Не завершує почате Не дотримується інструкцій без допомоги Забуває повсякденні справи Не слухає звернену до нього мову Неуважний до деталей, часто робить помилки Втрачає інтерес при складнощах

Блок 2: гіперактивність / імпульсивність (питання 10–18)

Дуже активний і шумний під час ігор Часто бігає, стрибає, намагається кудись залізти Встає з місця на уроках Не вміє чекати своєї черги Крутиться, вертиться, не сидить спокійно Відповідає, не вислухавши питання Перебиває, вигукує, втручається Втручається в ігри чи розмови інших Хоче негайного задоволення своїх бажань

Як інтерпретувати результати?

Підрахуйте бали окремо для блоку 1 (неуважність) і блоку 2 (гіперактивність/імпульсивність). Максимум у кожному — 27 балів.

0–12: симптоми клінічно незначущі

13–17: легкі прояви

18–22: середній рівень

23–27: виражені симптоми

Але навіть якщо результати високі — це не діагноз. Це лише сигнал звернутись до фахівця: дитячого невролога, психіатра або психолога, що спеціалізується на СДУГ

Чому важливо повторити тест

Лише після повного лікування паразитозу і контрольних аналізів варто повторно пройти тест SNAP-IV.

У багатьох дітей симптоми різко зменшуються або зникають повністю. Іноді з’ясовується, що справжнього СДУГ немає, або він має мінімальні прояви.

Це пояснює, чому багато дітей отримують передчасний ярлик «СДУГ» — хоча справжньою причиною була паразитарна інтоксикація. Іноді замість медикаментів та психостимуляторів дитині потрібен лише правильний план лікування й відновлення.

Що потрібно пам’ятати?

✅ Не кожна імпульсивна або неуважна дитина має СДУГ

✅ Паразити здатні імітувати та підсилювати симптоми

✅ Спочатку — аналізи і лікування, потім — повторний скринінг

✅ Остаточний діагноз встановлює лише фахівець