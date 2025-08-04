СДУГ чи паразитоз? Чому важливо не поспішати з діагнозом

У дітей із паразитозом часто спостерігаються ті ж самі прояви, що й при СДУГ:
- підвищена збудливість та дратівливість
- емоційна нестабільність
- порушення сну
- труднощі з концентрацією уваги
- різкі перепади апетиту
Інколи паразити не лише підсилюють поведінкові порушення, а й маскуються під СДУГ, створюючи хибну картину розладу.
Чому паразитоз впливає на поведінку
Гельмінти, лямблії, токсокари та інші паразити:
- викликають хронічне запалення та алергічні реакції
- виділяють токсини, що впливають на нервову систему
- порушують роботу печінки та обмін речовин
- «крадуть» залізо та поживні речовини, що веде до втоми й дратівливості
Якщо не провести базову діагностику, легко отримати поспішний висновок про СДУГ, тоді як справжня причина — паразитарна інтоксикація.
З чого почати обстеження
Перший крок — лабораторна діагностика, яка допоможе виключити або підтвердити паразитоз:
- Загальний аналіз крові (оцінка запалення та рівня еозинофілів - ознака паразитозу)
- Загальний аналіз сечі (робота нирок під токсичним навантаженням)
- IgE загальний (підвищений при глистяних інвазіях і алергіях)
- Антитіла до токсокар, аскарид, лямблій (пряме підтвердження зараження)
- Сироваткове залізо (часто знижується при паразитозі)
- АЛТ, АСТ, ГГТ (показники стану печінки, яка страждає від токсинів)
- Еозинофільний катіонний білок (ECP) (чутливий маркер активності еозинофілів)
- IgG на харчову непереносимість (допоміжна оцінка імунної відповіді)
Що робити після аналізів
Якщо підтверджено паразитоз — зверніться до лікаря для визначення схеми лікуваннята пройдіть повне лікування під контролем спеціаліста:
- перший курс дегельмінтизації
- контрольні аналізи через 3–4 тижні
- другий курс за необхідності
Скоригуйте харчування для підтримки детоксикації та імунної системи.
⚠️ Короткого курсу на 7–10 днів зазвичай недостатньо.
Поки паразити в організмі, вони продовжують отруювати нервову систему, і будь-яка корекція СДУГ буде малоефективною.
Початковий тест для оцінки симптомів СДУГ вдома
Поки ви очікуєте результати аналізів, можна провести скринінг-тест, який використовується у клінічній практиці — SNAP-IV. Це опитувальник із 18 питань. Для кожного з них вкажіть, як часто спостерігається така поведінка у вашої дитини:
0 – ніколи або дуже рідко
1 – іноді
2 – часто
3 – дуже часто
Блок 1: неуважність (питання 1–9)
- З труднощами зберігає увагу під час занять, легко відволікається
- Втрачає або забуває потрібні речі для школи
- Уникає завдань, що потребують зусиль
- Не завершує почате
- Не дотримується інструкцій без допомоги
- Забуває повсякденні справи
- Не слухає звернену до нього мову
- Неуважний до деталей, часто робить помилки
- Втрачає інтерес при складнощах
Блок 2: гіперактивність / імпульсивність (питання 10–18)
- Дуже активний і шумний під час ігор
- Часто бігає, стрибає, намагається кудись залізти
- Встає з місця на уроках
- Не вміє чекати своєї черги
- Крутиться, вертиться, не сидить спокійно
- Відповідає, не вислухавши питання
- Перебиває, вигукує, втручається
- Втручається в ігри чи розмови інших
- Хоче негайного задоволення своїх бажань
Як інтерпретувати результати?
Підрахуйте бали окремо для блоку 1 (неуважність) і блоку 2 (гіперактивність/імпульсивність). Максимум у кожному — 27 балів.
- 0–12: симптоми клінічно незначущі
- 13–17: легкі прояви
- 18–22: середній рівень
- 23–27: виражені симптоми
Але навіть якщо результати високі — це не діагноз. Це лише сигнал звернутись до фахівця: дитячого невролога, психіатра або психолога, що спеціалізується на СДУГ
Чому важливо повторити тест
Лише після повного лікування паразитозу і контрольних аналізів варто повторно пройти тест SNAP-IV.
У багатьох дітей симптоми різко зменшуються або зникають повністю. Іноді з’ясовується, що справжнього СДУГ немає, або він має мінімальні прояви.
Це пояснює, чому багато дітей отримують передчасний ярлик «СДУГ» — хоча справжньою причиною була паразитарна інтоксикація. Іноді замість медикаментів та психостимуляторів дитині потрібен лише правильний план лікування й відновлення.
Що потрібно пам’ятати?
✅ Не кожна імпульсивна або неуважна дитина має СДУГ
✅ Паразити здатні імітувати та підсилювати симптоми
✅ Спочатку — аналізи і лікування, потім — повторний скринінг
✅ Остаточний діагноз встановлює лише фахівець