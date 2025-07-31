Контракт 18-24 і дрони: стратегія України в боротьбі з ворогом, що перемагає

Саме тому Україна продовжує боротись та формувати стратегію ослаблення москви, воюючи асиметрично та нетипово. Так, одним з найважливіших факторів успіху у війні на виснаження є правильне використання та раціональне розподілення ресурсів, зокрема людського капіталу.

Як раніше повідомляв заступник голови Офісу Президента полковник Павло Паліса, головна мета росіян на 2025 рік – захопити залишки Донецької та Луганської області, а на 2026 рік – розвинути успіх на всю Україну – на схід від Дніпра, включаючи окупацію Одеси та Миколаєва, щоб відрізати Україну від моря. Водночас стратегічна мета росіян незмінна: це ліквідація української державності та знищення української ідентичності.

Україна продовжує війну на виснаження проти переважаючого противника. Кремль не планує зупинятись до тих пір, поки росія може проводити повзучий наступ на фронті та терерозувати українське населення ракетно-дроновими атаками.

Фото: Faebook/Генеральний штаб ЗСУ військова техніка Сил оборони України

Досвід трьох років війни показав, що вирішальним фактором на полі бою є саме люди. Проте людські сили за такої інтенсифікації бойових дій сильно виснажуються. Тим більше, коли основна частка сьогоднішніх Сил оборони України – військовослужбовці, які долучились до армії ще в 2022 році. Звісно, пам’ятаємо про бойові та небойові втрати, демобілізацію військовослужбовців за станом здоров'я або за віком.

У такому випадку військо потребує постійного наповнення новими та свіжими кадрами. Допомогти з цим покликані мобілізація та процес добровільного рекрутингу до війська як альтернативний метод стати складовою частиною СОУ.

Одночасно, щоб покращити згадані процеси і освіжити склад ЗСУ, керівництво країни запустило загальнонаціональний проєкт «Контракт 18-24». За цим проектом молоді та вмотивовані люди можуть підписати контракт для служби в ЗСУ на визначений термін та отримати додаткові фінансові виплати та соціальні пільги. Головна умова – рік служби за контрактом на бойових посадах у бригадах, які визначені Генеральним штабом ЗСУ.

29 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що програму цього проєкту буде розширено й на дронові спеціальності. Власне, український уряд вже схвалив постанову окремого напрямку програми — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Поки триває обговорення щодо конкретних посад, які підпадатимуть під поняття експлуатантів безпілотних систем. Проте вже сам факт ухвалення Постанови Кабміном дасть змогу Генеральному штабу ухвалити відповідне рішення.

Наразі відомо, що в рамках цього розширення тривалість контракту для операторів безпілотних систем становитиме 2 роки, з яких 12 місяців – обовʼязкової участі у бойових діях, а навчання для “дронових” посад складатиме максимум 4 місяці. Варто звернути увагу, що йдеться не лише про операторів повітряних дронів, типу ударних чи розвідувальних засобів, але й інших типів безпілотних систем.

Ще необхідно дочекатись офіційного рішення Генерального штабу, який визначить конкретні посади і підрозділи, де можна буде проходити службу. Однак подібне розширення проєкту свідчить про якісні зміни у армії та трансформацію СОУ у сучасне військо, де основа ударної сили – це безпілотні системи.

Розвиток і масштабування безпілотних систем справді може стати тим асиметричним рішенням, що вплине на ситуацію на полі бою. Такі технології дають змогу збільшити ефективність, компенсувати нестачу людського капіталу, зберігаючи життя українських військових та збільшуючи російські втрати. Це особливо важливо, враховуючи, що в противника значно більший мобілізаційний резерв, і він практично не зважає на власні втрати.