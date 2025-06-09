Україна - ключова ланка оборони Європи

Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
ГоловнаБлогиБлог Антона Земляного

Україна - ключова ланка оборони Європи

На саміті країн "Бухарестської дев’ятки" (B9) та Нордичних держав, що відбувся 2 червня 2025 року у Вільнюсі, учасники виступили зі спільною заявою на підтримку якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте та президент Володимир Зеленський
Фото: скрин відео
Генсек НАТО Марк Рютте та президент Володимир Зеленський

Особливість цих країн - безпосередня близькість до кордону з росією або ж пережитий досвід совєтсько-російської окупації. Саме країни Східного флангу НАТО від самого початку російського повномасштабного вторгнення рф зрозуміли критичну роль України в системі оборони Східної Європи. Це чітко відображається в обсягах військової допомоги: лише країни Балтії надали Україні підтримку, що еквівалентна 6,6% їхнього ВВП. Абсолютним лідером є Естонія — її внесок становить 2,6% ВВП.

Також треба відмітити Данію, яка також виділила загальної допомоги на 2,6% ВВП, або ж 8,6 мільярдів євро. Проте чи не найважливішим у допомозі від Копенгагену був початок інвестування в український оборонний сектор, згодом цей процес отримав назву “данська модель”. У цьому форматі європейські партнери почали інвестувати кошти у виробництво та закупівлю українського озброєння, далекобійних ракет та дронів.

Загалом від часу початку повномасштабного вторгнення Нордичні країни та країни "Бухарестської дев'ятки" надали Україні допомоги на суму більше 32 мільярдів євро.

Подібна політика є також результатом усвідомлення потенційної російської агресії про яку наразі звітують європейські розвідки. Власне про реальну загрозу від рф та білорусі, в перспективній близькості, нагадав в своїй промові і президент України Володимир Зеленський, який був запрошений на саміт у Вільнюсі.

Кремль намагається публічно декларувати мир, але фактично готується до нової великої війни в Європі, продовжуючи нарощувати військове виробництво та мобілізаційний резерв. Варто зокрема відзначити військові навчання росії та білорусі «Запад-2025», які по суті будуть моделювати операцію проти країн НАТО з потенційною метою оволодінням Сувальського перешийку та виходу до Калінінграду.

Сьогодні всі партнери України на європейському континенті мають усвідомити, що саме українська держава в найближчі роки залишатиметься головним бастіоном, довкола якого формуватиметься не лише оборона східного кордону Європи, а і всього Північноатлантичного альянсу. Наприклад, польські та фінські підрозділи, в межах тренувальної кампанії НАТО, вже проводять навчання, використовуючи український досвід ведення війни та моделюючі операції, що відбувались у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Попри опір Москви та намагання деяких політичних кіл у ЄС просувати альтернативні сценарії - вступ України з її досвідченою і боєздатною армією до НАТО залишається вагомим фактором забезпечення мирного майбутнього для Європи.

Зокрема таку ж думку висловив у червні і колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, підкресливши, що не розуміє заяв про неможливість приєднання України до Альянсу і що на тлі загрози російського нападу він був би "значно спокійнішим", знаючи, що українці боротимуться пліч-о-пліч з литовцями.

Останні події, пов'язані з українською атакою на аеродроми рф зі стратегічною авіацією, яку, за інформацією, високо оцінили в Альянсі, зайвий раз нагадують, що Україна вміє асиметрично відповідати на російські загрози. Цей досвід може бути безцінним в разі агресії Кремля проти країн ЄС. Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса операція “Павутина” стала символом нової якості дій. Власне тих дій, які мають перейняти європейські партнери Києва.

Загалом посилення інвестицій в український ОПК, поглиблення партнерства в різних сферах та глибша інтеграція України у глобальний каркас європейської безпеки та Північноатлантичного Альянсу - крок який здатен зміцнити не лише Київ, а і всю західну структуру безпеки.

Антон Земляний Антон Земляний , старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies