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ГоловнаБлогиЄвгенії Григор’євої

Ігрова кімната в дитячій лікарні: не лише про красу, а про концептуальний підхід до одужання

Дитина в лікарні – це не просто діагноз, написаний на папері. Це людина, особистість, яка щодня переживає чимало емоцій. Серед них буває тривога, біль, страх, що є абсолютно нормальними відчуттями, коли борешся із хворобою. У нашому медичному закладі – Київській міській дитячій клінічній лікарні №1 – є чітке розуміння: психоемоційний стан дитини напряму впливає на її одужання. Напередодні в лікарні ми відкрили сучасну ігрову кімнату: втілити мрію в реальність змогли завдяки Епіцентру та ЛЕГО Україна. Ця історія не про спонтанну ініціативу і не про “давайте зробимо, буде гарно”. Це продуманий крок, що базується на світових дослідженнях, співпраці з фахівцями та однодумцями.

Відкриття дитячої кімнати у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1
Відкриття дитячої кімнати у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1

Дослідження про користь ігрової кімнати в лікарні

У нас у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1 була мрія: створити простір, де наші пацієнти зможуть емоційно розвантажитись. Протягом кількох місяців ми консультувалися з психологами нашого Центру ментального здоров’я, перечитали з десяток досліджень. І таки переконались: гра – це не просто розвага для дитини, це чудовий ключ до зниження рівня тривоги й болю. Наприклад, дослідження, опубліковане у журналі BMC Complementary Medicine and Therapies, показало, що ігрова терапія та казкотерапія допомагають знизити рівень тривожності у госпіталізованих дітей. А огляд досліджень, опублікований у журналі BMJ Paediatrics Open, свідчить, що використання ігрових інтервенцій може зменшити потребу в седації під час неінвазивних процедур у маленьких пацієнтів.

Зі знань – до конкретних рішень

Так ми замріяли ігрову кімнату…Те, що ми маємо зараз, – бажання, що здійснилося сповна. Нині ігрова кімната — це теплий, яскравий простір, що створений для того, аби діти, які перебувають у лікарні, відчули себе у безпечному, затишному місці. Тут усе продумано до дрібниць. Стіни, пофарбовані у спокійні кольори, заспокоюють і дарують відчуття комфорту. М’яке освітлення дозволяє дітям розслабитися та почуватися вільно. Є окрема зона з конструктором LEGO, що дозволяє дітям будувати власні світи, розвиваючи фантазію та дрібну моторику. Біля стіни — невеличкі столики для творчих занять: малювання, аплікацій, настільних ігор. Особливу увагу приділили іграшкам — вони допомагають дітям «програвати» свої страхи, знижуючи напругу. Також тут стоїть будиночок — місце, куди дитина може сховатися, коли хоче побути наодинці. 

Дитяча кімната у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1
Дитяча кімната у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1

Партнерство, яке перетворило мрію на реальність

Усе разом — це маленький острівець радості та спокою, який допомагає дітям лікуватися не лише фізично, а й емоційно. Стало можливим це все завдяки підтримці партнерів – компаній Епіцентр та ЛЕГО Україна. Вони відгукнулися на наш запит і допомогли створити цей простір з нуля. Тепер діти можуть не тільки лікуватися, а й грати, відчувати себе ніби вдома. Ми з командою не перестаємо повторювати: коли обʼєднуються однодумці, створюється щось неймовірне!

Євгенія Григор’єва Євгенія Григор’єва , директорка Київської міської дитячої клінічної лікарні №1
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