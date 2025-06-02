Незалежні книгарні – українські питання та європейська відповідь

Аналіз європейського досвіду показує: незалежна книгарня — це ядро громадської ідентичності за умови стратегічної синергії між державною підтримкою й ринковими механізмами.

Сучасна криза у секторі визначається не лише макроекономікою чи війною, а насамперед інституційною слабкістю ринку й відсутністю ефективної державної політики.

Незалежні книгарні – ключовий чинник розвитку культурного капіталу країни та місцевих громад, однак їх виживання під питанням через комплекс системних бар’єрів.

Фото: the-village.com.ua

Українські питання

Висока вартість комерційної оренди, індексація за валютним курсом та відсутність довгострокових договорів підвищують точку беззбитковості книгарень. Малі гравці змушені працювати на короткострокових умовах, залежачи від волі орендодавця та ринку нерухомості, що виключає стратегічне планування та інвестиції в розвиток простору.

Незалежна книгарня в Україні укладає десятки контрактів з різними видавцями, ускладнені логістичні процеси, ручний облік та відсутність єдиного каталогу. Внаслідок цього транзакційні витрати, зростають, а поповнення асортименту відбувається із затримками, що позбавляє читача вибору.

Великі мережі й онлайн-платформи отримують від видавців знижки 35-45%, тоді як незалежні книгарні – 20-25%. Цей дисбаланс формує олігополію, коли великі гравці можуть знижувати ціни, витісняючи менших із ринку, і таким чином скорочуючи різноманіття книжкової пропозиції.

Обмеженість фінансових ресурсів не дозволяє незалежним книгарням формувати широкий склад. Через повільну обіговість книги частка «заморожених» коштів у залишках висока, і це блокує розвиток нових форматів чи запуск маркетингових кампаній.

Незалежні книгарні не мають ресурсу для системного просування: події, CRM-інструменти, інтернет-продажі залишаються фрагментованими. Брак професійного маркетингу звужує аудиторію, поглиблює нерівність з онлайн-гігантами.

Європейські відповіді

Європейський досвід демонструє, що поєднання регуляторної політики, культурних інвестицій та інноваційної інфраструктури зберігає книжковий роздріб як культурний феномен навіть в епоху Amazon. Країни на кшталт Франції, Німеччини, Італії та Норвегії зберігають понад 40% частки незалежних книгарень на ринку через низку інструментів, що мають доведений ефект:

Закон про фіксовану ціну книги (макс. ±5% знижки): стримує демпінг онлайн-ритейлу, зберігає різноманіття та «живу» інфраструктуру.

Знижена ставка ПДВ (0-7%): збільшує доступність для кінцевого споживача, зберігаючи рентабельність для незалежних магазинів.

Мінімальний тариф на доставку нових книжок: вирівнює конкуренцію між онлайн і офлайн, зменшує перевагу великих платформ.

Культурні ваучери для молоді: генерують додатковий попит та змінюють читацькі звички на користь місцевих гравців.

Дорожня карта реформ для України

Зазначу, що звільнення від ПДВ на книги, що видано в Україні, ввели в 2015 році. Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, які звільняють від оподаткування операції з виготовлення та розповсюдження книг українського виробництва. Це стосується як друкованих, так і електронних книг, за винятком видань еротичного жанру.

Також у рамках програми "єПідтримка" можна використовувати кошти на придбання книг — паперові, електронних та аудіо. Звичайно, що українською мовою.

Разом з тим. Український ринок вимагає одночасного застосування інституційних реформ і ринкових інструментів. На основі аналізу, рекомендовано впровадити наступну багаторівневу стратегію:

Створення системної дистрибуції книжок здатне знизити транзакційні витрати мінімум на 20%, забезпечити економію масштабу в логістиці та надати прозорість у розрахунках між видавцем і магазином.

Впровадження Закону про фіксовану ціну (±5% на 12 місяців після релізу), аналогічного французькому чи німецькому, забезпечить паритет між офлайн і онлайн-магазинами, підвищить частку незалежних з 10% до 25%, збереже конкурентоспроможність малого бізнесу.

Субсидіювання 50% орендної плати для книгарень у містах до 300 тис. жителів на період до 36 місяців дозволить знизити точку беззбитковості і відкрити 60 нових магазинів, розширивши культурну інфраструктуру.

Крім державних політик, самі книгарі мають впроваджувати best practices, що довели ефективність у Європі:

Підключення до централізованого каталогу, переведення обліку у формат ONIX.

Оптимізація складу (відмова від викупу slow-movers, консигнація).

Запуск omni-channel (власний сайт, Instagram, Click&Collect).

Календар подій (презентації, книжкові клуби, NPS-опитування).

Впровадження CRM-тригерів персоналізованих пропозицій та знижок.

Ключові індикатори успіху

Реалістичні KPI для сектора: частка незалежних у виручці ринку – з 10% до 30%; середній оборот однієї книгарні – з 3,2 до 6,0 млн грн на рік; зростання бібліодиверситету (P-index) з 0,55 до 0,75; 95% артикулів – через EDI-інтеграцію; зниження оборотності запасу з 175 до 110 днів.

Хоча шлях до реформування книжкового ринку та підтримки незалежних книгарень вимагатиме значних зусиль, політичної волі та співпраці всіх гравців, запропоновані кроки відкривають реальну перспективу для глибоких позитивних змін.

Спільними зусиллями держави, видавців, книгарів та читачів Україна збудує стійку, конкурентну та різноманітну книжкову екосистему. У цій системі незалежні книгарні процвітатимуть як бізнес та незамінні осередки знань, спілкування та національної ідентичності, даруючи світло культури та надію на інтелектуальне й духовне відродження навіть у найскладніші часи.