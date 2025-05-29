Соціальна нерівність в гірських громадах: чому ВПО не отримують належні доплати?

У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України багато внутрішньо переміщених осіб знайшли тимчасовий прихисток саме в західних регіонах України. Проте ВПО на сьогодні не мають рівного доступу до соціальних гарантій, як місцеві жителі, зокрема, до “гірських доплат”.

Фото: Роман Балук

Станом на жовтень 2024 року 70 665 осіб зі статусом ВПО проживають у гірській місцевості понад шість місяців (за інформацією ДП “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”).

Кількість населених пунктів зі статусом гірських у західних регіонах України є наступною: Івано-Франківська область — 242, Закарпатська область — 214, Львівська область — 196, Чернівецька область — 64.

Чому гірський статус важливий?

Зазначу, що відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” статус особи, яка має право соціальні гарантії як мешканець гірської місцевості, може бути надано тим, хто:

постійно проживає на території гірського населеного пункту;

постійно працює на території гірського населеного пункту (навіть якщо підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в гірських населених пунктах);

навчаються на денному відділенні у навчальному закладі, який знаходиться у гірському населеному пункті;

окремим особам інших населених пунктів та тим, які проживають за межами населених пунктів, умови проживання яких відповідають критеріям віднесення населених пунктів до гірських та особам, які постійно працюють або несуть службу на лісогосподарських підприємствах, гідрометеорологічних станціях, заставах, обсерваторіях, інших об'єктах, що розташовані поза межами гірських населених пунктів.

Які переваги дає гірський статус

Пенсії, стипендії, всі види державної матеріальної допомоги збільшується на 20 відсотків. Тарифні ставки та посадові оклади працівників підвищуються на 25 відсотків за умови, що робоче місце розташоване в населеному пункті, якому надано статус гірського.

У чому полягає проблема?

На сьогодні існує правова колізія при одночасному застосуванні Закону України “Про забезпечення прав і свобод ВПО” та Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО.

Проблема полягає в тому, що поняття “постійне проживання” не визначене чітко, і місцева влада часто трактує його лише як наявність реєстрації, нехтуючи фактичним проживанням.

Зазначу, що така ситуація порушує вимогу “якості закону”, що передбачена Європейською конвенцією з прав людини. У випадках, коли є кілька тлумачень норм, закон має застосовуватись у спосіб, найбільш сприятливий для особи.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце її проживання на період наявності підстав, які призвели до внутрішнього переміщення.

Що я рекомендую, як Омбудсман України? Звернути особливу увагу на законопроєкт №13237 від 30.04.2025 “Про соціальний захист осіб, які проживають, навчаються на території гірського населеного пункту, який потребує додаткової підтримки”. Документ має важливе соціальне значення, адже його ухвалення дозволить вирішити проблему нерівного доступу до соціальних гарантій для ВПО у гірських регіонах.

Закликаю ВПО звертатися до органів місцевої влади, Центрів надання адміністративних послуг, сільських, селищних чи міських рад, які уповноважені приймати рішення про надання відповідного статусу, оскільки наявність довідки про взяття на облік ВПО, підтверджує фактичне місце проживання особи.