Зниження ваги та ін'єкційні препарати: медичний прорив чи тимчасова підтримка?

Особливу зацікавленість викликають ін'єкційні препарати, які за останній рік буквально змінили контекст розмов про схуднення. Що за цим стоїть — стійкий результат чи чергова залежність?

Уже понад 20 років я працюю з людьми, допомагаючи їм справлятися з наслідками ожиріння, порушеннями обміну речовин, діабетом і пов'язаними з ними психологічними труднощами. Сьогодні тема зайвої ваги та методів її зниження як ніколи актуальна.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Що це за препарати і чому такий інтерес?

Йдеться про препарати, спочатку розроблені для лікування діабету 2 типу, але які виявили високу ефективність і для зниження маси тіла. Це так звані агоністи рецепторів GLP-1 і GIP, що регулюють відчуття насичення, апетит і рівень цукру в крові.

Найвідоміші з них:

Saxenda (ліраглутид) — щоденні ін'єкції, помірне зниження маси тіла.

Ozempic (семаглутид) — щотижневе введення, застосовується в терапії діабету, але часто призначається людям із ожирінням.

Wegovy — той самий семаглутид у вищій дозі, офіційно схвалений як засіб проти ожиріння.

Mounjaro/Zepbound (тирзепатид) — новітня розробка, що поєднує два механізми дії та потенційно має найвищу ефективність (зниження маси тіла до 22%).

Важливо: юридичний та етичний бік

Деякі препарати застосовуються off-label — не за прямим призначенням, а за клінічним рішенням лікаря. Це допустима практика, але вона вимагає зваженого підходу та свідомого інформування пацієнта.

Проблема починається тоді, коли препарат призначається або приймається без реального розуміння наслідків і без роботи над способом життя.

Що дають ін'єкції?

Ці препарати:

знижують апетит

подовжують відчуття насичення

зменшують обсяг споживаної їжі

допомагають стабілізувати рівень глюкози та інсуліну

у деяких випадках зменшують компульсивне переїдання

Формально — це ефективний інструмент. Але по суті — це тимчасове "вікно можливостей", під час якого людина може, якщо готова, змінити свою систему харчування, фізичної активності та роботи з емоціями.

А що потім?

Багато пацієнтів повертаються до початкової ваги після завершення курсу, тому що організм, мислення та звички не були перебудовані.

Якщо немає психологічної та освітньої роботи — ін'єкції стають лише відтермінуванням проблеми, а не її вирішенням.

Чому психологія важлива?

Харчова поведінка — це не лише біохімія, але й емоції, сценарії, стрес, тривога, сімейні установки. Люди не просто "переїдають" — вони заїдають. Без розуміння цих механізмів неможливо побудувати стійкий результат — і це те, про що часто забувають навіть професіонали.

Що ми плануємо зробити?

У наступних матеріалах я розкрию тему глибше:

розберу склад і дію ключових препаратів

розповім, як адаптувати раціон під дію препарату

поясню, як підготуватись до виходу з курсу

покажу, чому без внутрішньої трансформації ефекту не буде

Це не реклама препаратів. Це спроба говорити чесно та професійно про те, що хвилює тисячі людей.

Адже, по суті, ін'єкції дають не контроль, а паузу. І лише від нас залежить, як ми її використаємо.