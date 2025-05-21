Безбар'єрність в агросекторі через створення рівних можливостей

Національний тиждень безбар'єрності привертає увагу до питання, наскільки вільно кожна людина може реалізувати себе в нашому суспільстві. Для аграрного сектору питання рівних можливостей має особливе значення, адже в сільському господарстві залучено близько 5 мільйонів українців. Саме тому Міністерство аграрної політики та продовольства системно працює над усуненням адміністративних перешкод, покращенням комунікації, наданням рівного доступу до знань і державних програм – щоб кожен, хто годує нашу країну, мав можливість вільно працювати, навчатися, отримувати підтримку та розвиватися.

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Державний аграрний реєстр

Державний аграрний реєстр (ДАР) функціонує як єдина цифрова платформа, що забезпечує прозорий та ефективний розподіл державної підтримки. Сьогодні понад 200 тисяч українців, що працюють в агросекторі, доєдналися до ДАР, що свідчить про його практичну значущість. Ця система наочно демонструє, як цифровізація може системно усувати перешкоди, з якими раніше стикалися люди.

Суть безбар'єрного підходу ДАР полягає в тому, що він дає можливість аграрію отримувати підтримку через "єдине вікно", без потреби збирати численні довідки. Система автоматично синхронізує дані з державних реєстрів, мінімізуючи бюрократію та необхідність візитів до установ. Це особливо важливо для людей, які ведуть малі фермерські господарства і раніше часто не мали ресурсів для подолання адміністративних бар'єрів.

Ефективність цього інструменту доводять результати: у 2024 році 31,6 тисячі фермерів отримали можливість скористатися державною підтримкою через ДАР на загальну суму 3,88 млрд грн. Це відбулося без зайвої бюрократії та на основі чітких, прозорих критеріїв. Важливо, що ДАР забезпечує рівні умови для людей, що працюють на землі, з усіх регіонів, дозволяючи при цьому ефективно адмініструвати цільові програми для прифронтових та деокупованих територій.

ДАР також ефективно використовується для адміністрування міжнародної допомоги. Наприклад, через нього реалізуються програми Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), що надають підтримку господарствам на прифронтових територіях, з особливим акцентом на ті, які очолюють жінки. Також через ДАР понад 2 тисячі аграріїв з прифронтових зон отримали насіння кукурудзи завдяки партнерству Мінагрополітики з компанією "Байєр" та Всеукраїнською асоціацією громад.

Цифрові сервіси

Міністерство активно впроваджує цифрові сервіси в агросекторі, щоб зробити взаємодію з державними процедурами простою, зручною та доступною для кожної людини, усуваючи бюрократичні перепони.

Одним з яскравих прикладів є електронна система "єКоноплі", запущена цьогоріч у березні. Вона значно спрощує для бізнесу взаємодію з державними органами через цифрові механізми декларування, усуваючи адміністративні бар'єри та водночас забезпечуючи належний державний контроль.

Іншим важливим кроком стало запровадження сервісу "єБджільництво" в Державному аграрному реєстрі. Цей інструмент забезпечує прозору й ефективну комунікацію між аграріями та пасічниками, зокрема, через завчасне сповіщення про заплановані обробки полів. Це допомагає захистити бджіл, що є критично важливим для біорізноманіття та продовольчої безпеки, і створює більш передбачувані умови для тих, хто займається бджільництвом.

Таким чином, цифрові рішення Міністерства не лише оптимізують окремі процеси, але й формують більш відкрите та ефективне середовище в агросекторі, надаючи агровиробникам умови для ефективної роботи та розвитку.

Система сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS)

Часто саме брак актуальних знань та доступу до інновацій стає перешкодою для фермерів, особливо для тих, хто веде малий та середній агробізнес. Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило концепцію національної системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS), щоб подолати цей освітній бар'єр та надати можливість навчатися кожному.

Принципово важливо, що ця система ставить фермера в центр. Це дозволяє змінити традиційний підхід, коли науково-дослідні установи працювали відірвано від реальних потреб. Тепер саме під запит конкретної людини, яка працює на землі, має працювати вся екосистема знань: від актуальної інформації до практичного впровадження інновацій.

AKIS передбачає об'єднання в єдину мережу фермерів, дорадників, науковців, викладачів, представників бізнесу та громадських організацій, а також інтеграцію до європейської системи знань. Це відкриє можливість українським аграріям користуватися передовими практиками та технологіями країн ЄС, долаючи інформаційний розрив, що обмежував конкурентоспроможність, особливо малих та середніх господарств, які раніше не мали ресурсів для отримання такої інформації.

Безбар'єрність – це коли кожен може

Створення рівних можливостей для всіх, хто працює на землі, зокрема для молоді, яка обирає аграрний шлях, жінок, що розвивають сільське підприємництво, та наших ветеранів – захисників, які повертаються до мирної праці й можуть знайти себе у сільському господарстві, – є стратегічним завданням Міністерства на найближчі роки.

Національний тиждень безбар’єрності ще раз підкреслює – сучасний аграрний сектор має бути відкритим для кожного, хто хоче працювати й розвиватися. Прозорі цифрові інструменти і програми підтримки вже сьогодні відкривають нові можливості для фермерів у всіх регіонах.

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб безбар’єрність в агросекторі України була не гаслом, а щоденною практикою. Це відповідає європейським цінностям і є фундаментом сталого розвитку для всієї країни.