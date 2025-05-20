Мирослав Кувалдін: “Я 30 років відкладав написання цієї пісні”

На війні починаєш дуже сильно цінувати час. Бо він в будь-який момент може обірватися. Я 30 років відкладав написання пісні про маму. Думав, що напишу пізніше. Думав, що ще буде час сказати їй “дякую”. А потім зрозумів, що часу може не бути. Тому поки не пізно, я раджу зараз всім – скажіть своїм мамам слова подяки та любові. Комусь здається, що це і так зрозуміло. Що ми любимо своїх мам, а вони люблять нас. І ми мовчимо про це. Але всі ці слова треба проговорити. Треба сказати мамі, що ви її любите, що ви їй вдячні. Бо зв'язок між мамами і дітьми – найміцніше, що є в цьому світі. Кожен відчуває молитви та побажання добра, які йдуть від мами. Я бажаю всім підтримувати цей зв'язок. І рано чи пізно нам усім зустрітися і обнятися зі своїми матусями.

Фото: тг канал ВРУ

Українські матері – приклад найвищої пожертви. Адже вони благословляють своїх дітей на стрибок у невідоме. А війна – це невідоме, де є певні шанси, що все погано закінчиться. Але українські матері свідомо роблять цю жертву. Це щось схоже на жертву діви Марії, яка знала, що Ісус буде розп'ятий, але все рівно його благословила. Мені здається, що не так навіть важко своє життя втратити, а ось втратити життя своєї дитини – це надзвичайно боляче. Але все рівно наші мами свідомо йдуть на це. І за це їм велика подяка і шана. Це потрібно цінувати.

Я бачив, що пишуть слухачі моєї пісні “Мамо”: “серце розривається”, “дякую за пісню”... Коли таке читаєш, на душі стає тепліше. Але я вже співав цю пісню і для військових. Це був запис і я виконував її два рази поспіль. Побачив по реакції бійців, що вони згодні з кожним словом, з кожною нотою. Сподіваюсь, завдяки цій пісні я підказую їм, що можна сказати своїм матерям.

MAMО – Мирослав Кувалдін | КУЛЬТУРНІ СИЛИ

Я сподіваюсь, що моя пісня знайде відгук і в серцях синів, дочок, і в серцях матерів. Я радий, що встиг написати цю пісню, поки моя мама ще жива і вона її почує. Треба цим користуватися, поки батьки живі.

Моя мама завжди бачила в мені музиканта і ніколи – військового, людину зі зброєю. Але коли почалася війна, я ні секунди не вагався. Я пішов до війська і мама мені жодного слова не сказала проти. Я розумію, що вона мною пишається. Вона мені це теж не говорить, але я це бачу. І все це – саме завдяки маминому вихованню.

Автор - Мирослав Кувалдін, військовослужбовець Культурних сил, артист, музикант