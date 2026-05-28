Побачила багато цікавого — і те, що варто перейняти, і те, що не підходить для України. Розповідаю про головне.

Хотіли побачити на власні очі: кухню, роздачу, меню, обладнання, кафе для персоналу і пацієнтів. Ми відвідали кілька університетських клінік, зокрема Flevoziekenhuis в Алмере та Amsterdam UMC. Побували на виробництві, протестували обладнання, поговорили з людьми, які цим займаються щодня.

Щоб реформувати лікарняне харчування в Україні важливо бачити, як це вже працює в інших країнах і брати те, що варто адаптувати. Саме за цим я з командою спілки «Академія харчування пацієнтів» і поїхала в Нідерланди.

Фото: Тетяна Коваль

Маленькі ефективні кухні

Перше, на що звертаєш увагу — розмір кухонь. Вони значно менші, ніж українські харчоблоки, навіть коли обслуговують 300 і більше пацієнтів.

Працює це завдяки уніфікованому меню, чітким процесам і сучасному обладнанню. Частина продуктів приходить уже підготовленою: очищеною, нарізаною. Використовуються мультифункціональні станції на кшталт MKN FlexiChef — один пристрій поєднує смаження, варіння і тушкування, автоматично контролює температуру і час, і дає стабільний результат незалежно від того, хто стоїть біля плити.

Простір теж продуманий: чітке зонування, тунельні системи миття, водозливи для швидкого прибирання, постійний контроль температур. Меню поділене на категорії: м'ясне, рибне, вегетаріанське — і кожне маркується своїм кольором, щоб спростити роботу кухні і зменшити ризик помилок. Кухня не перевантажена зайвими діями. Є система.

Для України головний інсайт такий: величезні радянські харчоблоки площею 600-1500 м² сьогодні часто просто не потрібні. Повноцінну сучасну кухню, яка обслуговує сотні і навіть тисячі пацієнтів, можна ефективно розгорнути на 300-400 м².

Ключове — не масштаб приміщення, а система: уніфіковані процеси, сучасне обладнання, правильне зонування, підготовлені продукти, контроль температур і логіка руху всередині кухні. Саме це створює ефективність, стабільну якість і швидкість роботи, а не нескінченні коридори та цехи радянського типу.

Пацієнт обирає, що їсти

Ще один момент, який мені імпонує — пацієнт замовляє страви, а не отримує те, що дали. У Flevoziekenhuis замовлення можна зробити прямо з палати через планшет або зателефонувавши до кол-центру. Страву приносять приблизно за 40 хвилин. Система враховує алергії та дієтичні обмеження автоматично, вони інтегровані в медичну карту пацієнта.

Звісно, це не ресторан на сто позицій. Вибір відбувається в межах уніфікованого меню: кілька варіантів страв, продуманих заздалегідь. Але навіть така можливість обрати між двома-трьома позиціями — це вже зовсім інший підхід.

Страви виглядають апетитно, гарна подача. Жодного одноразового пластику, всюди багаторазовий посуд і прибори. В окремих лікарнях над меню працюють відомі шеф-кухарі, бо апетитна їжа це теж частина лікування. Пацієнт, який їсть із задоволенням, одужує швидше.

Фото: Тетяна Коваль

Продумана логістика

У нідерландських лікарнях доставка їжі давно стала частиною медичної системи, а не просто “рознесенням обідів”. У багатьох закладах використовуються термовізки з постійним контролем температури, цифрове маркування кожної порції під конкретного пацієнта, планшети або мобільні системи для персоналу, де фіксується доставка, зміни дієти, алергени та нутритивні потреби. Це мінімізує людський фактор і дозволяє відстежити весь шлях страви - від кухні до палати.

Я можу сказати, що саме системи замовлення, виробництва та доставки можна назвати ключовими для якості харчування в лікарнях. Стабільний результат відбувається завдяки добре налаштованим процесам.

Харчове середовище лікарні

У нідерландських лікарнях харчування давно вийшло за межі “їдальні для пацієнтів”. Практично в кожному медичному закладі є повноцінна харчова інфраструктура для персоналу, відвідувачів і пацієнтів: кафе, кавʼярні, магазини, зони самообслуговування, окремі простори для лікарів. У великих лікарнях, як Amsterdam UMC, це вже ціла екосистема всередині лікарні. Бо сучасна лікарня - місце, де люди проводять години, дні, а інколи й місяці життя.

Цей підхід підтримується і на державному рівні. У Нідерландах діє програма “A Taste of Excellent Healthcare” (“Goede Zorg Proef Je”), яку підтримує Міністерство охорони здоров’я, добробуту та спорту. Її мета - створити здорове харчове середовище для пацієнтів, медиків і відвідувачів. До 2030 року всі лікарні країни мають перейти на нові стандарти харчування.

Програму координує Dutch Nutrition & Healthcare Alliance — національний центр експертизи з харчування в медицині. Вона об’єднує лікарні, дієтологів, університети, постачальників і кейтерингові компанії навколо спільної мети: зробити харчування частиною лікування та профілактики.

Програма охоплює всю харчову систему лікарні: кафе, автомати, асортимент напоїв, закупівлі продуктів, логістику, зменшення ультраобробленої їжі та цукру. У багатьох лікарнях збільшили кількість здорових перекусів, цільнозернових продуктів, рослинних страв і безцукрових напоїв.

Ще один важливий момент — ця система працює як платформа для змін. Лікарні отримують готові інструменти, методичні матеріали, навчання і доступ до практик інших закладів.

І, мабуть, головне: у Нідерландах лікарня сама має бути прикладом здорового середовища. Там харчування вже не сприймається як господарська функція чи “щось другорядне”. Це частина лікування, профілактики, досвіду пацієнта і репутації медичного закладу.

Міжнародні дослідження також показують, що атмосфера, подача їжі, вибір страв і навіть дизайн простору впливають на те, скільки пацієнт реально з’їсть. А це напряму пов’язано з ризиком недоїдання, швидкістю відновлення та тривалістю госпіталізації.

Фото: Тетяна Коваль

Підсумок: система важливіша за масштаб

Головний висновок після цієї поїздки для мене такий: сучасне лікарняне харчування будується не навколо “великих кухонь”, а навколо процесів, логістики й досвіду пацієнта.

Нідерланди показують, що лікарня може працювати зовсім по-іншому: компактні й ефективні кухні, цифрові системи замовлення та доставки, зрозуміла логістика, можливість вибору для пацієнта, нормальна харчова інфраструктура для персоналу й відвідувачів. І все це працює як єдина система.

Для України тут є дуже практичний інсайт. Нам не обов’язково будувати нові гігантські харчоблоки чи просто “ремонтувати старе”. Значно важливіше переосмислити сам підхід: оптимізувати площі, прибрати зайві процеси, впроваджувати сучасне обладнання, цифровий контроль і нормальну організацію руху продукту та людей всередині кухні.

Але найважливіше навіть не це. У Нідерландах дуже відчувається інше ставлення до харчування в лікарні. Там їжа – це частина лікування, профілактики, людської гідності та довіри до медичної системи. І, як на мене, саме з цієї зміни мислення починається справжня реформа.