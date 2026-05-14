Кадрові перестановки в прикордонних з Україною регіонах РФ – це про зміну центрів впливу в Кремлі

Бєлгородська область: замість В’ячеслава Гладкова призначають генерал-майора Олександра Шуваєва. Це кадровий військовий, пов’язаний із 1-ю мотострілецькою “Слов’янською” бригадою так званої “днр”, яку українська сторона пов’язувала зі злочинами проти українських полонених.

Але важливіше інше. Це людина не з цивільного управління, а військовий призначенець. Тут варто розуміти контекст.

Фото: змі окупантів
Олексій Дюмін і Володимир Путін

За цим рішенням, імовірно, стоїть команда Олексія Дюміна, колишнього охоронця Путіна, екс-губернатора Тульської області, нині одного з ключових людей у кремлівському силовому контурі. Дюмін давно асоціюється з моделлю жорсткого силового управління та поступовим посиленням військових у цивільній вертикалі.

Тобто Бєлгородщина фактично стає тестовим полігоном моделі “військової адміністрації” на російський манер. Проблема лише одна: Шуваєв не управлінець.

А це означає майже гарантований сценарій, коли формально губернатор – генерал, а реально регіон тягнутимуть завезені цивільні менеджери. Інша башта Кремля «бюрократів» – Сергія Кірієнка лише підштовхує до провалу заради перемоги в битві за увагу Путіна. 

Брянська область: тут зміна зовсім іншого типу. Замість Олександра Богомаза приходить Єгор Ковальчук. Для української аудиторії це маловідоме ім’я, але в російській бюрократії він типовий системний апаратник.

Хто це:

  • виходець із Челябінська;
  • банківський бекграунд;
  • багаторічна робота в ЖКГ та регіональному управлінні;
  • робота в Мінбуді РФ;
  • екс-мер Міасса;
  • з 2024 року голова уряду окупованої Луганської області.

І ось це ключове. Ковальчук – людина Сергія Кірієнка (перший заступник голови адміністрації Путіна, фактичний куратор окупованих територій та внутрішньої політичної інженерії РФ). Також він пов’язаний із Володимиром Якушевим – впливовим кремлівським апаратником, колишнім міністром будівництва РФ, нині одним із керівників “Єдиної Росії”.

Фактично це спільний кадровий проєкт Кірієнка-Якушева. Що це означає?

По-перше, посилення бюрократично-політичного крила адміністрації Путіна. По-друге, ослаблення позицій табору Дмитра Медведєва.

Маємо дві різні моделі кадрової гри: Бєлгород – силовізація управління через людей Дюміна ; Брянськ – апаратне посилення Кірієнка через перевіреного технократа з окупаційного контуру.

Окремий цікавий момент. Обох зараз подають через бренд “учасників СВО”. Що стає безумовним атрибутом російського кар’єризму. 

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
