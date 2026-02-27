Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Губернатор російського Бєлгорода заявив про атаку ЗСУ на енергетичну інфраструктуру

В росіян перебої зі світлом, теплом та водою.

Губернатор російського Бєлгорода заявив про атаку ЗСУ на енергетичну інфраструктуру
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У російському Бєлгороді та окрузі заявили про перебої з подачею світла, тепла та води після ракетного обстрілу ЗСУ енергоінфраструктури.

Про це пише ASTRA, з посиланням на губернатора Бєлгорода.

 За попередньою інформацією, постраждалих немає. Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. "Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби. Усі оперативні служби перебувають на місцях. Інформація про наслідки уточнюється", - заявив голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

 Місцеві ЗМІ пишуть, що пошкоджень зазнала і Бєлгородська ТЕЦ.

В Міноборони РФ заявили, що за три години над російськими регіонами збили 53 українських безпілотники, 12 з яких, нібито, летіли на Москву.

