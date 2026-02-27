Губернатор російського Бєлгорода заявив про атаку ЗСУ на енергетичну інфраструктуру

В росіян перебої зі світлом, теплом та водою.

У російському Бєлгороді та окрузі заявили про перебої з подачею світла, тепла та води після ракетного обстрілу ЗСУ енергоінфраструктури.

Про це пише ASTRA, з посиланням на губернатора Бєлгорода.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. "Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби. Усі оперативні служби перебувають на місцях. Інформація про наслідки уточнюється", - заявив голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Місцеві ЗМІ пишуть, що пошкоджень зазнала і Бєлгородська ТЕЦ.

В Міноборони РФ заявили, що за три години над російськими регіонами збили 53 українських безпілотники, 12 з яких, нібито, летіли на Москву.