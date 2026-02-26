"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Французький уряд знову зміг пережити голосування за вотум недовіри - цього разу через енергетику

В останню мить ухилятися від "двійки" від ультраправих і ультралівих у парламенті стає для прем'єра Лекорню сумним хобі.

Голова уряду Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Уряд Франції під проводом Себастьєна Лекорню у середу втримався при владі, попри п'яту та шосту лише за два місяці нового року спроби висловити йому вотум недовіри в Національних зборах.

Як пише Le Figaro, чергові голосування щодо відставки міністрів виглядали приречено: ініціатива ультраправого "Національного об'єднання" набрала менше половини з потрібних 289 голосів, а проєкт резолюції від ультралівої "Нескореної Франції" мав підтримку лише 108 депутатів.

Цього разу гнів радикалів викликала нова енергетична стратегія до 2035 року, презентована урядом Лекорню. Вона передбачає менші цільові показники вироблення енергії з відновлювальних джерел, а також відмову від проєкту закриття 14 ядерних реакторів. Опозиція переконана, що цей підхід призведе до зростання тарифів на електроенергію.

  • Уряд Лекорню постійно ходить по лезу ножа: радикали у парламенті вже намагалися покарати міністрів за рішення погодити державний бюджет за спеціальною конституційною процедурою без голосування у Національних зборах.  
