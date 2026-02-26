Французький уряд знову зміг пережити голосування за вотум недовіри - цього разу через енергетику

В останню мить ухилятися від "двійки" від ультраправих і ультралівих у парламенті стає для прем'єра Лекорню сумним хобі.

Уряд Франції під проводом Себастьєна Лекорню у середу втримався при владі, попри п'яту та шосту лише за два місяці нового року спроби висловити йому вотум недовіри в Національних зборах.

Як пише Le Figaro, чергові голосування щодо відставки міністрів виглядали приречено: ініціатива ультраправого "Національного об'єднання" набрала менше половини з потрібних 289 голосів, а проєкт резолюції від ультралівої "Нескореної Франції" мав підтримку лише 108 депутатів.

Цього разу гнів радикалів викликала нова енергетична стратегія до 2035 року, презентована урядом Лекорню. Вона передбачає менші цільові показники вироблення енергії з відновлювальних джерел, а також відмову від проєкту закриття 14 ядерних реакторів. Опозиція переконана, що цей підхід призведе до зростання тарифів на електроенергію.