У Франції призначили нового міністра бюджету

Серед цілей новго міністра є контроль над ухиленням від сплати податків та шахрайством у сфері соціального забезпечення.

Президент Франції Еммануель Макрон обрав 33-річного Давіда Аміеля новим міністром бюджету Франції.

Як пише Politico, це вирішальна роль, оскільки французький уряд намагається взяти під контроль дефіцит бюджету на тлі глибокої політичної кризи.

Аміель замінює Амелі де Моншален, близьку соратницю Макрона, яку на початку цього місяця було призначено головою вищої аудиторської палати Франції. Цей крок призвів до звинувачень у політизації президентом Франції ключової французької інституції.

Проходження бюджетних дебатів виявилося складним після загальних виборів 2024 року у Франції, які призвели до нестабільності складу парламенту. Французький парламент усунув з посад двох прем'єр-міністрів, які випередили нинішнього лідера Себастьяна Лекорню щодо їхніх бюджетних планів.

У своїй першій заяві на новій посаді Аміель сказав, що прагнутиме забезпечити належне виконання бюджету на 2026 рік, який прийняли лише минулого місяця. Серед його цілей є також кращий контроль над ухиленням від сплати податків та шахрайством у сфері соціального забезпечення.

Згідно з останніми оцінками уряду, очікується, що поточний бюджет призведе до дефіциту у розмірі 5 відсотків валового внутрішнього продукту Франції у 2026 році.

Аміель провів останні три місяці на посаді міністра державного сектору Франції, що стало його першою урядовою посадою.