"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаСвіт

У Франції призначили нового міністра бюджету

Серед цілей новго міністра є контроль над ухиленням від сплати податків та шахрайством у сфері соціального забезпечення.

У Франції призначили нового міністра бюджету
Новий міністр Давід Аміель
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон обрав 33-річного Давіда Аміеля новим міністром бюджету Франції. 

Як пише Politico, це вирішальна роль, оскільки французький уряд намагається взяти під контроль дефіцит бюджету на тлі глибокої політичної кризи.

Аміель замінює Амелі де Моншален, близьку соратницю Макрона, яку на початку цього місяця було призначено головою вищої аудиторської палати Франції. Цей крок призвів до звинувачень у політизації президентом Франції ключової французької інституції.

Проходження бюджетних дебатів виявилося складним після загальних виборів 2024 року у Франції, які призвели до нестабільності складу парламенту. Французький парламент усунув з посад двох прем'єр-міністрів, які випередили нинішнього лідера Себастьяна Лекорню щодо їхніх бюджетних планів.

У своїй першій заяві на новій посаді Аміель сказав, що прагнутиме забезпечити належне виконання бюджету на 2026 рік, який прийняли лише минулого місяця. Серед його цілей є також кращий контроль над ухиленням від сплати податків та шахрайством у сфері соціального забезпечення.

Згідно з останніми оцінками уряду, очікується, що поточний бюджет призведе до дефіциту у розмірі 5 відсотків валового внутрішнього продукту Франції у 2026 році. 

Аміель провів останні три місяці на посаді міністра державного сектору Франції, що стало його першою урядовою посадою.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies