Париж викличе посла США у Франції через коментарі щодо вбивства ультраправого активіста

Американці заявили, що стежать за цією справою, попереджаючи, що “насильницькі радикальні ліві рухи посилюються” і повинні розглядатися як загроза громадській безпеці.

Париж викличе посла США у Франції Чарльза Кушнера через коментарі щодо вбивства французького ультраправого активіста минулого тижня.

Про це повідомляє France24.

Посольство США у Франції та Бюро з боротьби з тероризмом Державного департаменту США заявили, що вони стежать за цією справою, попереджаючи на соціальній платформі X, що “насильницькі радикальні ліві рухи посилюються” і повинні розглядатися як загроза громадській безпеці.

Сара Роджерс, заступниця міністра державного департаменту США з питань публічної дипломатії, заявила, що вбивство Деранка показало, “чому ми так суворо ставимося до політичного насильства – тероризму”.

“Як тільки ви вирішуєте вбивати людей за їхню думку, а не переконувати їх, ви відмовляєтеся від цивілізації”, – написала вона у соцмережах.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція відкидає “будь-яке використання цієї трагедії, яка занурила французьку родину в жалобу, у політичних цілях”. “Нам не потрібні уроки, особливо в питанні насильства, від міжнародного реакційного руху”, – додав міністр.

Французький ультраправий активіст Квентін Деранк був забитий до смерті під час бійки з імовірними ліворадикальними активістами.

Вбивство Деранка підкреслило атмосферу глибокої політичної напруженості напередодні президентських виборів наступного року. Вчора близько 3000 людей приєдналися до маршу в Ліоні, організованого ультраправими групами, щоб вшанувати пам'ять вбитого.

Адміністрація президента США Дональда Трампа засудила роль “насильницького радикального лівого руху” у цій справі.Вбивство Деранка спричинило дипломатичну суперечку між Францією та Італією, чия права прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні має теплі зв'язки з Трампом. Мелоні назвала вбивство “раною для всієї Європи”, натомість президент Франції Еммануель Макрон розкритикував її за висловлювання щодо внутрішніх справ Франції.