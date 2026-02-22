Агенти Секретної служби США застрелили чоловіка під час спроби проникнути до резиденції Трампа у Флориді

Секретна служба США заявила, що її агенти застрелили чоловіка, який намагався незаконно проникнути на закриту територію курорту Mar-a-Lago президента Дональда Трампа у Флориді.
Про це повідомляє Reuters.
Трамп зараз перебуває у Вашингтоні.
У відомстві повідомили, що чоловік був озброєний предметом, схожим на рушницю, мав при собі каністру з пальним і з'явився біля північних воріт резиденції близько пів на другу ночі за місцевим часом.
Наміри підозрюваного залишаються нез’ясованими.
У США зафіксовано зростання випадків політичного насильства. У 2024 році на Трампа було скоєно два замахи, зокрема на його полі для гольфу у Вест-Палм-Біч.
Мелісса Гортман, законодавиця від Демократичної партії штату Міннесота, була застрелена в червні 2025 року разом зі своїм чоловіком. Через кілька місяців вбили консервативного активіста Чарлі Кірка.