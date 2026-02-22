Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Агенти Секретної служби США застрелили чоловіка під час спроби проникнути до резиденції Трампа у Флориді

Президент Сполучених Штатів зараз перебуває у Вашингтоні.

Агенти Секретної служби США застрелили чоловіка під час спроби проникнути до резиденції Трампа у Флориді
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Секретна служба США заявила, що її агенти застрелили чоловіка, який намагався незаконно проникнути на закриту територію курорту Mar-a-Lago президента Дональда Трампа у Флориді.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп зараз перебуває у Вашингтоні.

У відомстві повідомили, що чоловік був озброєний предметом, схожим на рушницю, мав при собі каністру з пальним і з'явився біля північних воріт резиденції близько пів на другу ночі за місцевим часом.

Наміри підозрюваного залишаються нез’ясованими.

У США зафіксовано зростання випадків політичного насильства. У 2024 році на Трампа було скоєно два замахи, зокрема на його полі для гольфу у Вест-Палм-Біч.

Мелісса Гортман, законодавиця від Демократичної партії штату Міннесота, була застрелена в червні 2025 року разом зі своїм чоловіком. Через кілька місяців вбили консервативного активіста Чарлі Кірка.

﻿
