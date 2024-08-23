Замах на Трампа: щонайменше 5 співробітників Секретної служби США відсторонили від роботи

Щонайменше п'ятьох співробітників Секретної служби США, які брали участь у плануванні мітингу Дональда Трампа відсторонили від роботи, пише ABC News із посиланням на джерела.
Ці люди продовжують працювати, але їм не дозволено брати участь в оперативній діяльності, включаючи планування безпеки.
Також розслідування тепер зосередилося на кількість загроз на адресу колишнього президента Трампа з боку Ірану і те, які заходи безпеки здійснило агентство у відповідь на нові розвіддані.
Це означає, що перевірка може зачепити більше високопосадовців.
"Секретна служба США має намір розслідувати рішення та дії персоналу, пов'язані з подією в Батлері, штат Пенсильванія, та замахом на вбивство колишнього президента Дональда Трампа", - заявило агентство і наголосило, що пред'являє до своїх співробітників "найвищі професійні вимоги".
- минулого місяця у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу.
- Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.
- Bloomberg попереджав, що після замаху на експрезидента Секретна служба зіткнеться із жорстким громадським контролем і стане суб’єктом розслідувань. Зокрема, Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес, а президент Байден дав низку доручень.
- Згодом директорка Секретної служби США заявила, що не піде зі своєї посади.