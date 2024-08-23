Замах на Трампа: щонайменше 5 співробітників Секретної служби США відсторонили від роботи

Їм заборонили брати участь в оперативній діяльності, включаючи планування безпеки.

Щонайменше п'ятьох співробітників Секретної служби США, які брали участь у плануванні мітингу Дональда Трампа відсторонили від роботи, пише ABC News із посиланням на джерела.

Ці люди продовжують працювати, але їм не дозволено брати участь в оперативній діяльності, включаючи планування безпеки.

Також розслідування тепер зосередилося на кількість загроз на адресу колишнього президента Трампа з боку Ірану і те, які заходи безпеки здійснило агентство у відповідь на нові розвіддані.

Це означає, що перевірка може зачепити більше високопосадовців.

"Секретна служба США має намір розслідувати рішення та дії персоналу, пов'язані з подією в Батлері, штат Пенсильванія, та замахом на вбивство колишнього президента Дональда Трампа", - заявило агентство і наголосило, що пред'являє до своїх співробітників "найвищі професійні вимоги".