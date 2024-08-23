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Замах на Трампа: щонайменше 5 співробітників Секретної служби США відсторонили від роботи

Їм заборонили брати участь в оперативній діяльності, включаючи планування безпеки.

Замах на Трампа: щонайменше 5 співробітників Секретної служби США відсторонили від роботи
Замах на Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG

Щонайменше п'ятьох співробітників Секретної служби США, які брали участь у плануванні мітингу Дональда Трампа відсторонили від роботи, пише ABC News із посиланням на джерела.

Ці люди продовжують працювати, але їм не дозволено брати участь в оперативній діяльності, включаючи планування безпеки.

Також розслідування тепер зосередилося на кількість загроз на адресу колишнього президента Трампа з боку Ірану і те, які заходи безпеки здійснило агентство у відповідь на нові розвіддані.

Це означає, що перевірка може зачепити більше високопосадовців.

"Секретна служба США має намір розслідувати рішення та дії персоналу, пов'язані з подією в Батлері, штат Пенсильванія, та замахом на вбивство колишнього президента Дональда Трампа", - заявило агентство і наголосило, що пред'являє до своїх співробітників "найвищі професійні вимоги".

  • минулого місяця у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу.
  • Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.
  • Bloomberg попереджав, що після замаху на експрезидента Секретна служба зіткнеться із жорстким громадським контролем і стане суб’єктом розслідувань. Зокрема, Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес, а президент Байден дав низку доручень.
  • Згодом директорка Секретної служби США заявила, що не піде зі своєї посади.
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