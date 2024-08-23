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У Волгоградській області ув'язнені захопили заручників у виправній колонії, є загиблі

Нападники заявили про свою приналежність до ІДІЛ.

У Волгоградській області ув'язнені захопили заручників у виправній колонії, є загиблі
Фото: соцмережі

Ув'язнені захопили заручників у виправній колонії № 19 у Волгоградській області, повідомляє “Медуза” із посиланням на близькі до силовиків російські телеграм-канали. 

Як повідомляє пропагандистське РІА Новини, заручників у виправній колонії № 19 захопили під час засідання дисциплінарної комісії. Є постраждалі.

За даними телеграм-каналу Baza, одного співробітника Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) убито. У заручники взято чотирьох людей. Mash пише про трьох убитих та сім постраждалих.

Shot стверджує, що нападники заявили про свою приналежність до ІДІЛ.

До колонії приїхав спецназ, готується штурм. Загалом у колонії перебувають 1230 ув'язнених.

  • У червні у російському Ростові в'язні-ІДІЛівці взяли в заручники співробітників СІЗО. Згодом внаслідок штурму ІДІЛівці були ліквідовані.
  • Увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб, які представляли ІДІЛ, у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину. Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.
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