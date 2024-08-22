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Фінські прикордонники незабаром почнуть відстежувати мобільні телефони поблизу кордону з РФ

Таким чином можна буде оцінити, де і скільки людей намагаються перетнути кордон. За допомогою засобів радіотехнічного моніторингу Прикордонна охорона також зможе відстежувати дрони.

Фінські прикордонники незабаром почнуть відстежувати мобільні телефони поблизу кордону з РФ
Ілюстративне фото: фінський прикордонник
Фото: EPA/UPG

Фінські прикордонники незабаром почнуть відстежувати мобільні телефони поблизу кордону з РФ, повідомляє Yle.

Прикордонна служба набула нових повноважень щодо здійснення радіотехнічного моніторингу на східному кордоні.

На практиці це означатиме, що після придбання відповідного обладнання прикордонна служба зможе, наприклад, відстежувати переміщення мобільних телефонів поблизу кордону як з фінської, так і з російської сторони.

“Це важлива нова можливість поряд з іншими засобами”, – заявив командувач прикордонної служби Юхо Ванхатало.

Це може бути корисним, наприклад, у ситуаціях спрямованої міграції. Таким чином можна буде оцінити, де і скільки людей намагаються перетнути кордон.

Однак прикордонники не мають права перехоплювати повідомлення або права ідентифікувати користувачів мобільних телефонів.

За допомогою засобів радіотехнічного моніторингу Прикордонна охорона також зможе відстежувати дрони.

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