Німеччина вилучила 13 криптобанкоматів, які працювали без дозволів

Влада Німеччини вилучила майже 250 тисяч євро готівкою під час загальнонаціональної операції щодо криптовалютних банкоматів.

Про це йдеться у заяві фінансового регулятора країни BaFin, пише Reuters.

За словами регулятора, влада вилучила 13 банкоматів, які працювали без необхідних дозволів, “створюючи ризик відмивання грошей”.

Банкомати використовувалися для торгівлі біткойнами та іншими криптовалютами і були розташовані в 35 різних місцях, йдеться в заяві.

BaFin проводив операцію разом із правоохоронними органами та німецьким Бундесбанком.