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Reuters: США склали список із 60 венесуельців, проти яких можливі санкції через вибори

Ймовірно, йдеться про організаторів виборів, суддів та військових чиновників Венесуели.

Reuters: США склали список із 60 венесуельців, проти яких можливі санкції через вибори
Під час акції протесту венесуельської опозиції проти офіційних результатів президентських виборів у країні 28 липня, у Каракасі,
Фото: EPA/UPG

США склали список приблизно з 60 венесуельських урядовців і членів їх сімей, які можуть бути піддані санкціям. Причиною стали непрозорі президентські вибори у Венесуелі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

Пропонований список виділяє посадовців Національної виборчої ради Венесуели (CNE), Верховного суду та контррозвідки, які були залучені в політичний хаос.

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Міністерство фінансів США нещодавно подало проект санкційного списку до Державного департаменту. 

Санкції введуть заборону на поїздки для підсанкційних чиновників і членів їх сімей, а також заборонять юридичним особам США вести з ними бізнес.

Наразі невідомо, коли будуть оголошені заходи та чи можуть їх супроводжувати певні галузеві санкції.

Що відбувається у Венесуелі

  • Наприкінці липня у Венесуелі розпочалися вуличні протести через фальсифікацію виборів. Офіційні дані абсолютно не збігалися із результатами екзит-полів.

  • Згідно з офіційними даними, діючий президент Ніколас Мадуро отримав підтримку 51% виборців. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.

  • Згодом країна стала відкликати послів із держав, які висловили сумнів щодо результатів виборів.

  • Генерал Падріно, який очолює міністерство оборони Венесуели, звинуватив учасників антиурядових протестів в організації спроби державного перевороту та пообіцяв придушити повстання.

  • ЄС не визнав результатів виборів у Венесуелі до отримання протоколів, а США заявили, що світ має визнати перемогу опозиції на виборах у Венесуелі.

  • Проте Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття за нібито сприяння насильству після виборів і прагнення дестабілізувати його уряд.

  • Через деякий час Мадуро начебто пішов на поступки і попросив Верховний суд провести аудит президентських виборів, але суд тісно пов'язаний з урядом, його судді пропонуються федеральними чиновниками і затверджуються Національною асамблеєю, в якій переважає партія Мадуро.

  • 4 серпня Мадуро повідомив своїм прихильникам, що близько 2000 людей були заарештовані під час протестів проти результатів виборів президента. 

  • Крім того, відкрили кримінальні справи проти лідерів опозиції – кандидата у президенти Едмундо Гонзалеса, якого країни демократичного Заходу вважають переможцем виборів, та очільниці протестів проти Ніколаса Мадуро Марії Мачадо.

  • Потім у Венесуелі на 10 днів заборонили соцмережу Х, і Мадуро анонсував закони, які обмежують роботу неурядових організацій.

  • Президент США Джо Байден заявив, що підтримає нові вибори у Венесуелі. Раніше з такою пропозицією виступив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

  • Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Україну представляла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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