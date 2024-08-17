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Україна приєдналася до спільної декларації щодо Венесуели

Разом із Україною до декларації приєдналися ще 20 країн.

Україна приєдналася до спільної декларації щодо Венесуели
Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели.
Фото: Мінекономіки

Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Україну представляла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Про це повідомило міністерство економіки України.

Країни-підписанти декларації висловили сильний заклик до стриманості у своїх публічних діях всі політичних акторів у Венесуелі. 

Підписанти декларації закликали до звільнення свавільно затриманих венесуельців під час мирних протестів. 

"Ми висловлюємо глибоке засудження репресій щодо протестувальників та насильства, яке забрало життя багатьох венесуельців у поствиборчому контексті. Ми терміново закликаємо Венесуелу припинити насильство та звільнити всіх затриманих, включно з представниками опозиції. Крім того, ми просимо негайного повернення Управління Верховного комісара ООН з прав людини до Венесуели і закликаємо Венесуелу забезпечити необхідні умови для повного виконання ним свого мандату", – йдеться у тексті декларації. 

Підписанти закликали опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах. 

Що відбувається у Венесуелі

  • Наприкінці липня у Венесуелі розпочалися вуличні протести через фальсифікацію виборів. Офіційні дані абсолютно не збігалися із результатами екзит-полів.
  • Згідно з офіційними даними, діючий президент Ніколас Мадуро отримав підтримку 51% виборців. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.
  • Згодом країна стала відкликати послів із держав, які висловили сумнів щодо результатів виборів.
  • Генерал Падріно, який очолює міністерство оборони Венесуели, звинуватив учасників антиурядових протестів в організації спроби державного перевороту та пообіцяв придушити повстання.
  • ЄС не визнав результатів виборів у Венесуелі до отримання протоколів, а США заявили, що світ має визнати перемогу опозиції на виборах у Венесуелі.
  • Проте Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття за нібито сприяння насильству після виборів і прагнення дестабілізувати його уряд.
  • Через деякий час Мадуро начебто пішов на поступки і попросив Верховний суд провести аудит президентських виборів, але суд тісно пов'язаний з урядом, його судді пропонуються федеральними чиновниками і затверджуються Національною асамблеєю, в якій переважає партія Мадуро.
  • 4 серпня Мадуро повідомив своїм прихильникам, що близько 2000 людей були заарештовані під час протестів проти результатів виборів президента. 
  • Крім того, відкрили кримінальні справи проти лідерів опозиції – кандидата у президенти Едмундо Гонзалеса, якого країни демократичного Заходу вважають переможцем виборів, та очільниці протестів проти Ніколаса Мадуро Марії Мачадо.
  • Потім у Венесуелі на 10 днів заборонили соцмережу Х, і Мадуро анонсував закони, які обмежують роботу неурядових організацій.
  • Президент США Джо Байден заявив, що підтримає нові вибори у Венесуелі. Раніше з такою пропозицією виступив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.
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