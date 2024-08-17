Україна приєдналася до спільної декларації щодо Венесуели

Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели.

Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Україну представляла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Про це повідомило міністерство економіки України.

Країни-підписанти декларації висловили сильний заклик до стриманості у своїх публічних діях всі політичних акторів у Венесуелі.

Підписанти декларації закликали до звільнення свавільно затриманих венесуельців під час мирних протестів.

"Ми висловлюємо глибоке засудження репресій щодо протестувальників та насильства, яке забрало життя багатьох венесуельців у поствиборчому контексті. Ми терміново закликаємо Венесуелу припинити насильство та звільнити всіх затриманих, включно з представниками опозиції. Крім того, ми просимо негайного повернення Управління Верховного комісара ООН з прав людини до Венесуели і закликаємо Венесуелу забезпечити необхідні умови для повного виконання ним свого мандату", – йдеться у тексті декларації.

Підписанти закликали опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.

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