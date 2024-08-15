"Українська команда" передала 93 ОМБр "Холодний Яр" партію дронів-літаків на одну з найважчих ділянок фронту

Волонтерський штаб «Українська команда» передав великі дрони-літаки 93 ОМБр «Холодний Яр». Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали 93 окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» чергову партію дронів-літаків. А також необхідне обладнання до них: ретранслятор та катапульту», - йдеться у повідомленні.

У волонтерському штабі зазначають, що 93 бригада "Холодний Яр" - одна з тих, для кого російсько-українська війна триває вже понад 10 років. Її бійці одними з перших стали на захист українських кордонів в Луганській області у 2014 році. Пройшли запеклі битви під Іловайськом та за Донецький аеропорт.

З початку повномасштабного вторгнення «холодноярці» боронили від орків Сумщину, Харківщину та Донеччину. Вони і сьогодні на найважчих ділянках фронту на сході України.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію літаків-камікадзе та ретранслятор 28 бригаді. А батальйон «Свобода» отримав від «Української команди» партію FPV-дронів.