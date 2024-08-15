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Україна і Молдова підписали Угоду про оцінку впливу на довкілля через агресію РФ

Це має посилити екологічну безпеку громадян обох країн.

Україна і Молдова підписали Угоду про оцінку впливу на довкілля через агресію РФ
Підписання екоугоди між Україною та Молдовою
Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 15 серпня, у Одесі міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку  підписали важливий документ. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, підписання Угоди має посилити екологічну безпеку громадян обох країн.

"Також обговорили з нашими сусідами низку питань щодо екологічної ситуації в Одеській області та здолання наслідків російського екоциду, який негативно впливає і на екологію Молдови", – зазначив Кіпер. 

Делегації України і Молдови
Фото: Одеська ОВА
Делегації України і Молдови
Підписання екоугоди між Україною та Молдовою
Фото: Одеська ОВА
Підписання екоугоди між Україною та Молдовою

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