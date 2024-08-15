Україна і Молдова підписали Угоду про оцінку впливу на довкілля через агресію РФ

Сьогодні, 15 серпня, у Одесі міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку підписали важливий документ.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, підписання Угоди має посилити екологічну безпеку громадян обох країн.
"Також обговорили з нашими сусідами низку питань щодо екологічної ситуації в Одеській області та здолання наслідків російського екоциду, який негативно впливає і на екологію Молдови", – зазначив Кіпер.
- Кліматичні втрати від двох років повномасштабної війни в Україні перевищили річні викиди парникових газів 175 країн. Наслідки відчують різні держави.
- Станом на жовтень минулого року Росія вже вчинила 2500 екологічних злочинів в Україні.
- Російська армія проводить екоцид та навмисне завдає шкоди довкіллю, і часто ця шкода непоправна. Одним із таких злочинів був підрив Каховської ГЕС влітку 2023-го. Більше про цей злочин у матеріалі "Підрив Каховської ГЕС – екоцид міжнародного значення".