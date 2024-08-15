ЗМІ: наступного тижня прем’єр Індії має намір відвідати Україну

Наступного тижня, 21-23 серпня, голова уряду Індії Нарендра Моді має намір відвідати Польщу та Україну.
Про це повідомляє The Economic Times.
Це буде перший візит прем’єра Індії до Варшави за понад 40 років. При цьому Польща є найбільшим торговим та інвестиційним партнером Індії в Центральній та Східній Європі.
Після того, як очікується, Моді вирушить з Варшави до Києва з візитом на пів дня.
Нещодавно заступник радника з національної безпеки Індії Паван Капур перебував в Києві, щоб обговорити “контури запланованого візиту” Моді.
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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні. Це буде його перший візит в Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. До цього президент України Володимир Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн "Великої сімки" в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем'єра до Києва.
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На тлі повідомлень про візит Моді до Києва, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо. Блінкен також наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН.
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року Індія стала провідним імпортером російської нафти в той час, як багато країн світу навпаки скоротили свою торгівлю з Росією.