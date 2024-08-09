Кабмін погодив призначення голів Івано-Франківської та Львівської РДА

Сьогодні, 9 серпня, Кабінет міністрів погодив призначення голів Івано-Франківської та Львівської районних держадміністрацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Погоджено призначення: Боднара Романа Адамовича головою Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області; Грабського Павла Павловича – головою Львівської районної державної адміністрації Львівської області", – написав Мельничук.
Також Кабмін погодив призначення Дениса Денищенка заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.