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Кабмін погодив призначення голів Івано-Франківської та Львівської РДА

Йдеться про Романа Боднара та Павла Грабського, відповідно.

Кабмін погодив призначення голів Івано-Франківської та Львівської РДА
прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Сьогодні, 9 серпня, Кабінет міністрів погодив призначення голів Івано-Франківської та Львівської районних держадміністрацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення: Боднара Романа Адамовича головою Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області; Грабського Павла Павловича – головою Львівської районної державної адміністрації Львівської області", – написав Мельничук.

Також Кабмін погодив призначення Дениса Денищенка заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

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