Кабмін погодив призначення голів Івано-Франківської та Львівської РДА

Сьогодні, 9 серпня, Кабінет міністрів погодив призначення голів Івано-Франківської та Львівської районних держадміністрацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про Романа Боднара та Павла Грабського, відповідно.

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