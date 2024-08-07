На Франківщині зафіксували перший летальний випадок від нового штаму COVID-19 FLiRT

80-річна жінка мала також супутні захворювання, однак основним діагнозом була коронавірусна хвороба.

В Івано-Франківській області від нового штаму COVID-19 "FLiRT" померла 80-річна жінка. Попри супутні захворювання, у жінки підтвердили інфікування вірусом.

Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.

У 80-річної жительки однієї з громад Івано-Франківського району лабораторно підтвердили субваріант FLiRT класичного штаму Omicron.

"Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", — каже Савчук.

Пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані. Її пролікували й стан стабілізувався.

"Жінку перевели у терапевтичне відділення і після того через декілька днів вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", — розповідає Руслан Савчук.

Наразі на Прикарпатті субваріант FLiRT підтвердили лише у померлої пенсіонерки. Однак коронавірусна хвороба активно циркулює.

Лише за сьогодні, 7 серпня, діагностовані в лабораторії 63 випадки. Якщо порівняти між червнем і липнем, то ми маємо збільшення кількості хворих на 11%", — говорить Савчук.