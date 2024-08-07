Новий тренд у TikTok “кортизолове обличчя”: лікар пояснив, чи може справді обличчя “пухнути” від стресу

Новий тренд у TikTok заявляє, буцімто одупле, підпухле обличчя є ознакою «Cortisol Face», тобто «кортизового обличчя». Кортизол є гормоном стресу. Але медики кажуть, що це не зовсім так.

В Тіктоці популярним став тренд про "кортизолове обличчя"

Його ще називають Moon Face – як форма повного місяця.

Тренд «діагнозу по аватарці» пояснює лікар з функціональної медицини Вілей Мерфі для Healthline.

Кортизоловим обличчям називають набрякле обличчя та здутий живіт. Частина користувачів TikTok стверджує, що причиною цього є високий рівень гормону стресу кортизолу.

Соцмережа заповнена людьми, які реагують на тенденцію, обговорюючи вплив стресу на їхню шкіру та пропонуючи поради, як його зменшити.

Насправді це навіть не офіційний діагноз. Деякі симптоми, які люди асоціюють із «кортизоловим обличчям», пов’язані з синдромом Кушинга, він виникає, коли організм надмірно виробляє кортизол.

Однак синдром Кушинга зустрічається дуже рідко, і хоча стрес може сприяти запаленню, медексперти кажуть, що це, ймовірно, не єдина причина, якщо ви відчуваєте, що ваше обличчя здається опухлим і роздутим.

Лікар пояснює, що думка, нібито «кортизолове обличчя» є у кожного, хто відчуває стрес, є здебільшого міфом. Хронічний високий рівень кортизолу може призвести до набряку обличчя, але зазвичай це видно при більш серйозних ендокринних розладах, а не при повсякденному стресі, який відчуває більшість людей.

Аббас Канані, старший фармацевт у Chemist Click, погоджується, що «кортизолове обличчя» навряд чи вплине на більшість людей.

«Обличчя з кортизолом» може мати різні причини, а не лише стрес, у тому числі прийом стероїдів і стан під назвою синдром Кушинга, який виникає, коли організм виробляє надто багато кортизолу, але це зазвичай рідко», — пояснює він.

І все-таки, коли ви в стресі, можете помітити, що виглядаєте трохи пухкіше, ніж зазвичай. Чому? «Процес, відомий як ліпогенез, іноді відбувається, коли кортизол підвищується в організмі, — пояснює Канані. — Це створює жирову тканину, особливо навколо обличчя, шиї та живота».

Крім того, високий рівень кортизолу може спричинити затримку води та натрію в тканинах обличчя. Звідси й більш опухле обличчя. Однак ці зміни, ймовірно, будуть незначними.

Набряк і здуття живота можуть бути трохи більш вираженими, якщо ви перебуваєте в хронічному стресі.

«На завершальній стадії хронічного стресу надниркові залози можуть виснажуватися через постійну потребу у виробництві кортизолу. Це може призвести до нерегульованої моделі вивільнення кортизолу з потенційними сплесками та падіннями», — пояснює Мерті. Це може призвести до стійкого набряку.

«Крім того, тривале підвищення рівня кортизолу пригнічує імунну систему, підвищуючи сприйнятливість до інфекцій і запалень, що також може сприяти набряку обличчя», — додає Мерті.

Ключове слово тут — «тривалий». Ви навряд чи відчуєте «кортизолове обличчя», якщо не перебуваєте під високим рівнем стресу протягом тривалого часу.

«Щоденний стрес, навіть хронічний, зазвичай не підвищує рівень кортизолу до рівня, необхідного для такої вираженої фізичної зміни», — припускає Мерфі. Він каже, що організм більшості людей може справлятися зі щоденним стресом і адаптуватися до нього: «Механізми зворотного зв’язку організму зазвичай підтримують рівень кортизолу в межах норми навіть під час стресу».

Якщо ви помітили, що ваше обличчя виглядає більш опухлим і опухлим, перш за все, корисно зрозуміти, які фактори сприяють набряклості. Мерфі каже, що це може бути через:

харчування: високе споживання солі може призвести до затримки води та набряків;

алергіічна реакція;

ліки, напряклад, стероїди, можуть викликати затримку рідини та здуття живота;

медичні стани на кшталт гіпотиреозу або захворювання нирок;

брак сну теж може вести до затримки води та одутлості.

Тож корисним для зменшення здуття живота може бути корегування харчування, зокрема, через зменшення споживання солі.

Також – вода. Вживання великої кількості води допомагає вимити надлишок натрію та зменшити здуття живота.

Стежте за сном. Це може зменшити одутлість.

Можна застосувати холодний компрес, щоб зняти набряклість, і зробити лімфодренажний масаж, щоб стимулювати відтік рідини.

Обидва експерти кажуть: якщо вас турбує набряк обличчя, слід поговорити з медпрацівником. Можливо, за цим криється стан, який потребуватиме лікування.

Нагадаємо, Мін'юст США подав у суд на ТікТок через порушення законів про конфіденційність дітей.