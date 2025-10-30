Бессент заявив, що Китай схвалив угоду про передачу TikTok

Китай схвалив угоду про передачу прав на платформу TikTok, заявив у четвер міністр фінансів США Скотт Бессент.

Його цитує Reuters.

"У Куала-Лумпурі ми фіналізували угоду щодо TikTok у частині отримання схвалення Китаю, і я очікую, що вона буде реалізована впродовж найближчих тижнів і місяців. Нарешті ми побачимо розв’язання цього питання", – сказав він після зустрічі президента Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Міністерство комерції Китаю раніше в четвер заявило, що Китай "належним чином вирішить питання, пов’язані з TikTok, у співпраці зі Сполученими Штатами".

TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, поки не прокоментував ситуацію.

Доля додатку, яким користуються 170 мільйонів американців, залишається невизначеною вже понад півтора року після того, як у 2024 році Конгрес США ухвалив закон, що зобов’язує китайських власників TikTok продати американські активи додатку до січня 2025 року.

Трамп 25 вересня підписав указ, яким визнав, що план продажу американських операцій TikTok консорціуму американських і міжнародних інвесторів відповідає вимогам національної безпеки, визначеним у законі 2024 року, і надав сторонам 120 днів для завершення угоди. Він також відтермінував до 20 січня набуття чинності положень цього закону.

Згідно з указом Трампа, алгоритм TikTok перероблять і він контролюватиметься партнерами американської компанії з безпеки, а його робота знаходитиметься під контролем нової спільної компанії.

Угода щодо американських операцій TikTok передбачає, що ByteDance призначить одного з семи членів ради директорів нової компанії, тоді як шість інших місць займуть американці. ByteDance володітиме менш ніж 20% акцій TikTok U.S.