Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Сенат США ухвалив резолюцію проти глобальних тарифів Трампа

Але навряд Конгресу вдасться їх зрештою скасувати.

Таблиця зі ставками мит для країн світу, Білий дім
Фото: EPA/UPG

Американські сенатори у четвер проголосували за двопартійну резолюцію з вимогою до адміністрації Дональда Трампа скасувати запроваджені президентом підвищені тарифні мита на товари союзників США - Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї.

Як пише The Hill, чотири республіканці приєдналися до демократів під час ухвалення документа. Це вже третя подібна резолюція цього тижня - раніше Сенат також виступив проти тарифів для Канади та Бразилії.

Втім рішення верхньої палати Конгресу навряд чи на щось вплине. Спікер Майк Джонсон навряд винесе цей законопроєкт на розгляд Палати представників. 
