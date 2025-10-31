Сенат США ухвалив резолюцію проти глобальних тарифів Трампа

Американські сенатори у четвер проголосували за двопартійну резолюцію з вимогою до адміністрації Дональда Трампа скасувати запроваджені президентом підвищені тарифні мита на товари союзників США - Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї.

Як пише The Hill, чотири республіканці приєдналися до демократів під час ухвалення документа. Це вже третя подібна резолюція цього тижня - раніше Сенат також виступив проти тарифів для Канади та Бразилії.

Втім рішення верхньої палати Конгресу навряд чи на щось вплине. Спікер Майк Джонсон навряд винесе цей законопроєкт на розгляд Палати представників.