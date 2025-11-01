Польські винищувачі тричі за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтикою

31 жовтня пара польських літаків МіГ-29 була піднята в повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, що летів над Балтійським морем.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
“Російський літак знову виконував польоти без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, що становило потенційну загрозу безпеці руху в регіоні”, - йдеться у повідомленні.
Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземний літак, порушення повітряного простору Польщі не було.
Зазначається, що це вже третій подібний інцидент цього тижня. Це підтверджує зростання активності російської авіації в регіоні Балтійського моря.