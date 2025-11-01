Турецький суд засудив власника готелю та 10 інших осіб до довічного ув’язнення через смертельну пожежу

Суд визнав винними власника готелю, його дружину, двох дочок, менеджерів готелю, заступника мера та заступника начальника пожежної служби у недбалості.

Турецький суд засудив власника гірськолижного готелю та ще 10 осіб до довічного ув’язнення за серйозну недбалість, пов’язану зі смертельною пожежею на території готелю.

Про це пише CNN із посиланням на державне агентство Anadolu.

Пожежа спалахнула у 12-поверховому готелі Grand Kartal на курорті Kartalkaya в провінції Болю 21 січня під час зимових шкільних канікул. Тоді загинуло 78 людей, ще 133 отримали поранення. Серед загиблих було 34 дітей, які відпочивали з родинами.

Суд визнав винними власника готелю Халіта Ергюля, його дружину, двох дочок, менеджерів готелю, заступника мера та заступника начальника пожежної служби у недбалості з ймовірним наміром вбивства. Кожного засудили до довічного ув’язнення за загибель дітей та додатково до 25 років за смерть 44 інших осіб.

Обвинувачені, які заперечували відповідальність за загибель людей, планують оскаржити рішення.

Інцидент спричинив масові заклики до відповідальності за порушення пожежної безпеки та недбалість. Родичі та друзі загиблих влаштовували акції протесту перед судом під час слухань, тримаючи плакати з фото своїх рідних і вимагали справедливості.

За даними обвинувачення, пожежа почалася о 3:17 ранку, коли іскра від електричного гриля підпалила сміттєвий бак і пошкодила шланг з зрідженим газом, що спричинило пожежу. Персонал помітив полум’я через сім хвилин, але за дві хвилини вогонь вийшов з-під контролю. Потік повітря з відкритих дверей прискорив розповсюдження вогню, який швидко охопив дерев’яне перекриття.

Недостатні заходи безпеки дозволили диму заповнити верхні поверхи. Сходові клітки та шахти ліфтів працювали як димоходи, а відсутність аварійного освітлення, покажчиків та альтернативних виходів перешкоджала безпечній евакуації 238 гостей готелю.

Готель відкрився у 1999 році та з 2007 року управляється компанією Ергюля.