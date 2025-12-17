Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Туреччина хоче повернути Росії комплекси С-400, щоб відновити співпрацю зі США
Туреччина хоче повернути Росії комплекси С-400, щоб відновити співпрацю зі США

Реджеп Таїп Ердоган порушив це питання під час зустрічі з Путіним у Туркменістані.

Туреччина хоче повернути Росії комплекси С-400, щоб відновити співпрацю зі США
РЗК С-400 Тріумф
Фото: svpressa.ru

Туреччина розглядає можливість повернення Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, які Анкара придбала майже десять років тому, пише Bloomberg

Такий крок може зняти одну з головних перешкод у відносинах зі США та іншими країнами НАТО і відкрити шлях до відновлення участі Туреччини в програмі винищувачів F-35.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порушив це питання під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туркменістані минулого тижня. Раніше цю тему обговорювали на рівні турецьких і російських посадовців. 

Ініціатива Анкари з’явилася на тлі зростаючого тиску з боку Вашингтона, який вимагає від Туреччини відмовитися від російських систем ППО. Питання С-400 і можливе повернення Туреччини до програми F-35 обговорювали під час зустрічі Ердогана з Дональдом Трампом у Білому домі у вересні цього року. Посол США в Туреччині Том Баррак раніше заявляв, що Анкара «близька до рішення» і проблему можуть залагодити протягом чотирьох–шести місяців.

Відмова від С-400 може суттєво поліпшити відносини Туреччини зі США, зокрема, призвести до скасування американських санкцій проти турецької оборонної промисловості та відновити доступ Анкари до закупівлі винищувачів F-35. Один із високопоставлених турецьких дипломатів нещодавно заявляв, що Анкара очікує зняття санкцій уже наступного року.

Туреччина придбала С-400 у період напружених відносин із союзниками по НАТО — після спроби перевороту 2016 року й на тлі невдалих переговорів зі США щодо закупівлі систем Patriot. Саме відсутність домовленостей із Вашингтоном Анкара тоді називала однією з причин звернення до Росії.

За інформацією джерел, Туреччина також розраховує на повернення коштів, витрачених на закупівлю С-400. Серед можливих варіантів обговорюють компенсацію через зменшення платежів за російські нафту й газ, однак це питання потребує окремих переговорів.

У НАТО неодноразово заявляли, що використання С-400 поряд із західними бойовими літаками може дозволити Росії отримати критично важливу інформацію. Наразі Туреччина фактично не експлуатує ці комплекси.
﻿
