Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСвіт

Прем'єр Чехії Бабіш виступає проти “репараційного кредиту” Україні

Новий очільник уряду Чехії вважає, що гроші треба знайти іншим чином.

Прем'єр Чехії Бабіш виступає проти “репараційного кредиту” Україні
Віктор Орбан і Андрей Бабіш. Прага, 2021 рік
Фото: EPA/UPG

Новий прем'єр Чехії Андрей Бабіш вважає, що гроші для України потрібно знайти інакше, ніж за допомогою заморожених російських активів.

Про це повідомляє ČTK.

Бабіш запевнив, що Чехія не ставить під сумнів необхідність підтримки України з боку Євросоюзу, але вважає, що Київ слід фінансувати, як і раніше. Отже, Чехія не надаватиме жодних надзвичайних гарантій. 

“Це не моя роль як прем'єр-міністра Угорщину переконувати, Угорщина має свою позицію, у нас є своя позиція. Для нас важлива позиція прем'єр-міністра Бельгії, з яким я вів переговори. Ми вважаємо, що гроші слід знайти іншим способом”, – сказав Бабіш.

В свою чергу, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що фінансування України за рахунок конфіскованих російських активів “не можна тлумачити інакше, ніж як оголошення війни”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies