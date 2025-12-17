Новий прем'єр Чехії Андрей Бабіш вважає, що гроші для України потрібно знайти інакше, ніж за допомогою заморожених російських активів.

Про це повідомляє ČTK.

Бабіш запевнив, що Чехія не ставить під сумнів необхідність підтримки України з боку Євросоюзу, але вважає, що Київ слід фінансувати, як і раніше. Отже, Чехія не надаватиме жодних надзвичайних гарантій.

“Це не моя роль як прем'єр-міністра Угорщину переконувати, Угорщина має свою позицію, у нас є своя позиція. Для нас важлива позиція прем'єр-міністра Бельгії, з яким я вів переговори. Ми вважаємо, що гроші слід знайти іншим способом”, – сказав Бабіш.

В свою чергу, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що фінансування України за рахунок конфіскованих російських активів “не можна тлумачити інакше, ніж як оголошення війни”.