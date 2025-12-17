Також відмовили у в'їзді ще 24 особам.

Ізраїль відмовив у в’їзді шістьом членам парламенту Канади, а також делегації ще з 24 осіб, коли вони намагалися перетнути кордон із Йорданії до окупованого Західного берега.

Як пише ВВС, група намагалася потрапити на територію в межах поїздки до Ізраїлю та Західного берега, організованої некомерційною організацією The Canadian-Muslim Vote (TCMV).

Посол Ізраїлю в Канаді заявив, що групі відмовили у в’їзді через зв’язки TCMV з Islamic Relief Worldwide – неурядовою організацією, яку Ізраїль визнає терористичною.

Канадське представництво Islamic Relief рішуче відкинуло таку характеристику. У TCMV також заявили, що фінансування організації надходить виключно від перевірених донорів.

Ізраїльський військовий орган COGAT, який контролює прикордонний пункт Алленбі, повідомив, що групі було відмовлено у в’їзді "з міркувань безпеки" після прибуття на пункт пропуску "без попередньої координації".

Національна рада канадських мусульман (NCCM) назвала відмову "глибоко тривожною", зазначивши, що в делегації разом із депутатами були співробітники організації та громадські лідери. Там додали, що метою поїздки було "спостереження за ситуацією на місцях і безпосередня взаємодія з палестинськими та міжнародними зацікавленими сторонами".

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд підтвердила в дописі на платформі X, що делегації було відмовлено у в’їзді. Вона додала, що її відомство "висловило заперечення Канади щодо неналежного поводження з цими канадцями під час спроби перетину кордону".

Подібна поїздка, також організована TCMV, у 2024 році була дозволена для іншої групи канадських депутатів.Напруженість між урядами Канади та Ізраїлю зросла останніми місяцями після того, як Канада разом із Великою Британією, Францією та іншими західними країнами у вересні офіційно визнала палестинську державу.

Тоді прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав це рішення ганебним.

Раніше цього року двом депутатам від правлячої Лейбористської партії Великої Британії також було відмовлено у в’їзді до Ізраїлю після перетину кордону з Йорданії під час візиту, організованого Радою з арабо-британського взаєморозуміння (CAABU).