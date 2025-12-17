Німеччина хоче схвалити оборонні замовлення на понад 50 мільярдів євро

Сьогодні німецькі законодавці мають схвалити рекордну кількість контрактів на озброєння. Йдеться про оборонні закупівлі на понад €50 мільярд євро, ухвалені в межах одного засідання бюджетного комітету нижньої палати Бундестагу. Після цього уряд і Міноборони вже можуть юридично укладати контракти.

Про це пише Bloomberg.

30 замовлень охоплюватимуть широкий спектр матеріалів та послуг, включно з 21 мільярдом євро на базове військове спорядження та обмундирування, понад 4 мільярди євро на бойові машини піхоти Puma, 3,4 мільярда євро на самохідні гаубиці та 3 мільярди євро на ракети-перехоплювачі ППО Arrow-3.

Інші контракти включають:

3,7 мільярда євро на до 4000 бронетехніків Eagle V 4x4 від General Dynamics European Land Systems;

1,8 мільярда євро на розвідувальні супутники SPOCK 1 від Rheinmetall AG та Iceye;

1,55 мільярда євро на ракети-перехоплювачі Patriot PAC-3 MSE від Lockheed Martin Corp.;

1,23 мільярда євро на ракети-перехоплювачі класу “земля-повітря” IRIS-T SLM від Diehl Defence GmbH.

Це знаменує собою як найбільшу кількість великих військових замовлень, так і найбільшу загальну суму оборонних витрат, коли-небудь схвалених на одному засіданні бюджетного комітету нижньої палати Бундестагу. Наступного року очікується схвалення ще більших контрактів.

Канцлер Фрідріх Мерц прагне перетворити Бундесвер на найсильнішу конвенційну армію Європи з огляду на зростання загроз з боку Росії та сумніви США щодо відданості Європі блоку НАТО.

Колишній канцлер від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц, який розпочав масштабне нарощування оборонних спроможностей, назвав це історичним поворотним моментом, або “Zeitenwende”. Мерц прискорив нарощування, скасувавши обмеження на запозичення для оборони, щоб було більше коштів для переозброєння.

Сума у понад 50 мільярдів євро – це приблизно одна десята федерального бюджету Німеччини на 2025 рік. Частину коштів профінансують за рахунок спеціального фонду, створеного після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році для модернізації збройних сил.