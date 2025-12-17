Уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня наступного року

Під ці заходи закладено фінансування у Держбюджеті-2026.

Сьогодні, 17 грудня, уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня 2026 року.

Про це у телеграмі написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"50% озброєння для нашого Війська вже виробляється в Україні, працюємо над збільшенням наших спроможностей. Саме для цього ми створюємо Defence City – спеціальний правовий режим розвитку оборонної екосистеми", – зазначила вона.

Які рішення затвердили:

Процедура набуття статусу резидента Defence City: затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляд заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).

затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляд заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу). Механізми контролю: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.

встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму. Захист чутливої інформації. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.

Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань. Також затвердили порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Визначили способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю. Обласні військові адміністрації мають визначити відповідальних за координацію в місячний строк, загальну координацію забезпечує Міноборони.

Юлія Свириденко зазначила, що під ці заходи закладено фінансування у Держбюджеті-2026. 50% ПДФО, сплаченого резидентами, зараховується до спецфонду бюджету громади – на інфраструктуру і підтримку релокації або на заходи із підвищення захищеності виробничих потужностей.