Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня наступного року

Під ці заходи закладено фінансування у Держбюджеті-2026. 

Уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня наступного року
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, ілюстративне фото
Фото: Телеграм прем'єр-міністра України

Сьогодні, 17 грудня, уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня 2026 року.

Про це у телеграмі написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

"50% озброєння для нашого Війська вже виробляється в Україні, працюємо над збільшенням наших спроможностей. Саме для цього ми створюємо Defence City – спеціальний правовий режим розвитку оборонної екосистеми", – зазначила вона. 

Які рішення затвердили: 

  • Процедура набуття статусу резидента Defence City: затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляд заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).
  • Механізми контролю: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.
  • Захист чутливої інформації. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.
  • Також затвердили порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Визначили способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю. Обласні військові адміністрації мають визначити відповідальних за координацію в місячний строк, загальну координацію забезпечує Міноборони. 

Юлія Свириденко зазначила, що під ці заходи закладено фінансування у Держбюджеті-2026. 50% ПДФО, сплаченого резидентами, зараховується до спецфонду бюджету громади – на інфраструктуру і підтримку релокації або на заходи із підвищення захищеності виробничих потужностей. 
