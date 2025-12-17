Уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня наступного року

Сьогодні, 17 грудня, уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня 2026 року.
Про це у телеграмі написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"50% озброєння для нашого Війська вже виробляється в Україні, працюємо над збільшенням наших спроможностей. Саме для цього ми створюємо Defence City – спеціальний правовий режим розвитку оборонної екосистеми", – зазначила вона.
Які рішення затвердили:
- Процедура набуття статусу резидента Defence City: затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляд заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).
- Механізми контролю: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності, і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.
- Захист чутливої інформації. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.
- Також затвердили порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Визначили способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю. Обласні військові адміністрації мають визначити відповідальних за координацію в місячний строк, загальну координацію забезпечує Міноборони.
Юлія Свириденко зазначила, що під ці заходи закладено фінансування у Держбюджеті-2026. 50% ПДФО, сплаченого резидентами, зараховується до спецфонду бюджету громади – на інфраструктуру і підтримку релокації або на заходи із підвищення захищеності виробничих потужностей.
- На початку вересня президент Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City. Це спеціальний правовий режим, який надає виробникам зброї та військової техніки пільги.
- Підприємства Defence City будуть звільнені від деяких податків до 2036-го. Пакет документів про цей правовий режим подали до ВР у червні.