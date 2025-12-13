​Через російські обстріли знеструмлені споживачі у шести областях

У ніч з 12 на 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Як розповіли у телеграмі Міненерго, унаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Також про це написав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Для ліквідації наслідків ворожих атак розгорнули Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни. У його роботі беруть участь усі профільні заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади. Роботу штабу очолив заступник міністра енергетики України Олександр В’язовченко.

Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго.

За словами Кулеби, всю ніч Росія завдавала комбінованих атак дронами та ракетами по Одещині. Під прицілом були портові та енергетичні обʼєкти. Ворог вдарив по Одеському морському порту, виникла пожежа в зерносховищах. На місці працюють профільні служби та ліквідовують наслідки ударів. Це вже друга атака на цей обʼєкт за добу.

У результаті масованих повторних ударів в населених пунктах області пошкоджена енергетична інфраструктура.

У частині Одеси відсутні електро-, водо- та теплопостачанням, на обʼєктах соціальної сфери застосовані резервні джерела живлення. Забезпечено запаси води та палива. Тривають відновлювальні роботи.

У Херсоні без електрики обласний центр, це понад 140 тисяч абонентів. У Миколаївській області залишилися без світла кілька районів. Для подачі тепло- та та водоспостачання застосовуються резервні джерела. Ведуться ремонтні роботи.