НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаЕкономікаДержава

Відсьогодні 1000 грн "зимової підтримки" можна буде витратити на продукти харчування

Першими скористатися нею можуть покупці торговельних мереж Fozzy Group та "Близенько".

Відсьогодні 1000 грн "зимової підтримки" можна буде витратити на продукти харчування
Покупки у магазині, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Від сьогодні, 11 грудня, 1000 грн "зимової підтримки" можна буде витратити на продукти харчування. 

Про це повідомили у Мінсоцполітики

Першими скористатися нею можуть покупці торговельних мереж Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". 

У міністерстві кажуть, що наразі це понад 1 160 магазинів по всій Україні, і з часом перелік буде розширюватися. Поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

Загалом 1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників — ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних). 

  • Укрпошта з 4 грудня почала виплати за програмою "зимова є-Підтримка", в рамках якої українці можуть отримати по 1000 гривень. Оформити виплату можуть понад 2 млн українців, які отримують поштою пенсії та соцвиплати.
  • Програма "Зимова підтримка 2025" затверджена Урядом на 2025–2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх громадян України. Отримати допомогу зможуть усі українці – діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.
  • "Зимова підтримка" передбачає також одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень для найвразливіших категорій громадян. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies