Відсьогодні 1000 грн "зимової підтримки" можна буде витратити на продукти харчування

Від сьогодні, 11 грудня, 1000 грн "зимової підтримки" можна буде витратити на продукти харчування.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Першими скористатися нею можуть покупці торговельних мереж Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

У міністерстві кажуть, що наразі це понад 1 160 магазинів по всій Україні, і з часом перелік буде розширюватися. Поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

Загалом 1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників — ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних).