Відсьогодні 1000 грн "зимової підтримки" можна буде витратити на продукти харчування

Від сьогодні, 11 грудня, 1000 грн "зимової підтримки" можна буде витратити на продукти харчування.
Про це повідомили у Мінсоцполітики.
Першими скористатися нею можуть покупці торговельних мереж Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".
У міністерстві кажуть, що наразі це понад 1 160 магазинів по всій Україні, і з часом перелік буде розширюватися. Поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення.
Загалом 1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників — ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних).
- Укрпошта з 4 грудня почала виплати за програмою "зимова є-Підтримка", в рамках якої українці можуть отримати по 1000 гривень. Оформити виплату можуть понад 2 млн українців, які отримують поштою пенсії та соцвиплати.
- Програма "Зимова підтримка 2025" затверджена Урядом на 2025–2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх громадян України. Отримати допомогу зможуть усі українці – діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.
- "Зимова підтримка" передбачає також одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень для найвразливіших категорій громадян.